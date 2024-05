Una osa y dos oseznos disfrutan de un día primaveral en una piscina en Monrovia

Una mamá osa y dos oseznos causaron un adorable chapuzón en un día de primavera en la piscina en una casa de Monrovia.

El video capturó la visita de los osos alrededor del mediodía del lunes, cuando las temperaturas subieron a 70 grados en partes del sur de California. El propietario, que estaba en casa para almorzar, dijo que las visitas de osos no son inusuales en la comunidad cerca del Bosque Nacional Ángeles.

Este era un poco diferente con un factor lindo más alto.

“Solemos tener mucha vida silvestre cruzando por aquí”, dijo Ricky Martínez a la estación hermana NBCLA. “Siempre nos quedamos asombrados cuando vemos a los osos, especialmente una mamá osa con sus oseznos. Nunca habíamos visto oseznos tan pequeños antes, y fue lo más lindo que jamás haya existido”.

Es posible que estés de acuerdo después de ver el vídeo de arriba. La mamá osa no duda en saltar a la piscina y nadar. Los oseznos fueron más cautelosos, permanecieron junto a la piscina y aparentemente quedaron cautivados al ver a mamá chapotear en el agua.

Más tarde, los osos jugaron en el patio trasero y treparon a un árbol antes de alejarse.

Osos en el sur de California

A los osos negros, que pueden tener pelajes de diferentes colores, les gusta alimentarse de plantas, insectos, nueces, bayas y cualquier otra cosa que consideren comestible, como el contenido de los contenedores de basura. Si la comida escasea en su hábitat natural, es probable que los osos busquen alimento en otros lugares, llevándolos a los vecindarios al pie de las colinas del sur de California.

La población de osos negros de California ha ido en aumento durante las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10.000 a 15.000 a principios de la década de 1980 a entre 25.000 y 30.000, y esa es una estimación conservadora, según el departamento estatal de pesca y vida silvestre.

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y estrechas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde tostado o marrón hasta negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden pesar 350 libras y algunos gigantes pesan más de 600 libras.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y en las áreas del norte y oeste. Se estima que sólo el 10 por ciento de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

Aunque está en la bandera del estado, el temible oso pardo ya no se puede encontrar en la naturaleza de California. El último oso pardo observado en California recibió un disparo a principios de la década de 1920.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.