Cientos de inquilinos en Barrington Plaza luchan contra el desalojo

Cientos de inquilinos que viven en un rascacielos en el oeste de Los Ángeles han llevado a sus propietarios a los tribunales para intentar evitar desalojos masivos.

Con más de 700 unidades, Barrington Plaza alguna vez fue descrito como el complejo de apartamentos construido de forma privada más grande en el oeste de los Estados Unidos.

Ahora, los residentes están haciendo una última resistencia para tratar de permanecer en el rascacielos mientras enfrentan los desalojos.

“Las personas que han estado aquí durante más de 30 años y que no tienen familia, no tienen ningún otro lugar adonde ir”, dijo Cheryl Clark, residente de Barrington Plaza.

El propietario de Barrington Plaza dice que los desalojos son necesarios para modernizar el complejo de 1962, incluidas mejoras en la seguridad contra incendios después de dos incendios, uno de ellos fatal.

“Si se salen con la suya, todos los inquilinos de un edificio con alquiler controlado estarán en riesgo”, dijo Larry Gross, director ejecutivo de la coalición para la supervivencia económica.

Ahora se está llevando a cabo un juicio en Santa Mónica para decidir uno de los casos de desalojo masivo en la historia de California.

“Sabemos que estamos sentando un precedente para otros inquilinos en la ciudad y el estado”, dijo Miki Goral, residente de Barrington Plaza.

Se centra en la Ley Ellis, una ley de California que permite a los propietarios desalojar a los inquilinos si abandonan el lugar.

“La evidencia mostrará que prácticamente desde el incendio de 2020, han estado planeando volver a alquilar, y siempre planean volver a alquilar, y seguirán planeando volver a alquilar Barrington Plaza. En nuestra opinión, eso no es lo que permite el lsac”, dijo Frances Campbell, abogada de la asociación de inquilinos de Barrington Plaza.

Un representante del propietario, Douglas Emmett, le dijo a la estacion hermana NBC4 que no realizarían entrevistas frente a la cámara. Ahora los residentes de Barrington Plaza esperan su destino.

“Sabemos que aquí no son 770 unidades, sino que es más grande que nosotros”, dijo Jacqui Fournier, residente de Barrington Plaza.

Si bien el juicio apenas comienza, el Ayuntamiento de Los Ángeles adoptó una moción el miércoles para garantizar que los inquilinos reciban la máxima protección cuando se enfrenten a desalojos según la Ley Ellis.

