En video: cliente impaciente ataca a trabajador de restaurante en el centro de Los Ángeles

Un trabajador de un restaurante que fue brutalmente atacado por un cliente impaciente en el centro de Los Ángeles teme por su seguridad después de que el agresor amenazara con regresar.

Kevin Oxlaj estaba trabajando en el restaurante Wokcano cerca de la intersección de las calles Flower y 7th cuando un cliente enojado que esperaba ser atendido exigió hablar con el gerente.

“La comida tardó una eternidad y le dijimos: ‘Pedimos disculpas por eso. Eres libre de irte sin pagar’”, dijo Oxlaj.

“Y luego, al salir, empezó a murmurarle a mi compañero de trabajo que no eran buenas personas. No son personas que sepan llevar un restaurante. Fue entonces cuando le dije: ‘Oye, vamos, hombre’. (La gerente está) embarazada. Aprende a respetar’. Cuando le dije eso, perdió la paciencia”.

Las imágenes de vigilancia del inquietante enfrentamiento mostraron al cliente atacando a Oxlaj antes de que otro cliente interviniera y detuviera el ataque. La víctima sufrió lesiones físicas en el rostro y el cuello, así como heridas emocionales.

“Tuve una pesadilla hoy por la mañana en la que él terminó en mi sueño golpeándome nuevamente en la misma posición, donde me desperté gritándole a mi mamá pidiendo ayuda”, dijo Oxlaj.

La víctima compartió que el atacante prometió regresar, lo que le hizo sentir una sensación de malestar y peligro en el trabajo. Hasta el momento no se han anunciado arrestos en relación con el asalto.

“Por favor, ayúdennos a ponerlo tras las rejas porque no quiero que le haga lo mismo a nadie ni a ninguna otra persona”, suplicó la víctima.

