Los Ángeles dice adiós al icónico Conga Room tras 25 años de eventos con ritmo latino

Líderes locales y celebridades se reunieron el jueves por la noche para despedirse de uno de los lugares emblemáticos del centro de Los Ángeles.

El Conga Room, conocido por su entretenimiento latino, cerró oficialmente sus puertas después de 25 años.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La celebración de despedida fue organizada por el actor Jimmy Smits, el comediante Paul Rodríguez, ambos inversionistas del Conga Room y el fundador, Brad Gluckstein.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - Paul Rodríguez habla en el escenario durante la celebración de clausura de 25 años de Conga Room en The Conga Room el 27 de marzo de 2024 en Los Ángeles, California. (Foto de Leon Bennett/Getty Images para The Conga Room)

La celebración de anoche incluyó a celebridades y líderes locales que compartieron comentarios sobre el lugar que ha traído a músicos de todo el mundo para entretener a miles de angelinos.

"Fue una gran parte de mi carrera cuando me mudé a Los Ángeles, ya sabes, Brad, los inversionistas y el personal me abrieron el escenario y me hicieron actuar, y definitivamente comenzó mi carrera", dijo el vocalista principal de Santana, Andy Vargas.

El lugar también ha albergado estrenos de Hollywood y eventos culturales y políticos.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - Jerry Rivera actúa en el escenario durante la celebración de clausura de 25 años de Conga Room en The Conga Room el 27 de marzo de 2024 en Los Ángeles, California. (Foto de Leon Bennett/Getty Images para The Conga Room)

“Las puertas se abrieron apenas unos años después de la aprobación de la proposición 187, cuando la presencia política latina no era la que es hoy, por lo que el lugar nos dio espacio y voz”, dijo el senador estadounidense Alex Padilla (D-Calif.)

El Conga Room abrió sus puertas por primera vez en 1999 en Wilshire Boulevard y desde entonces ha albergado actuaciones de artistas como la Reina de la Salsa, Celia Cruz, Tito Puente, Prince, Stevie Wonder, Snoop Dogg y Bad Bunny, entre otros.

En 2008, el lugar se trasladó a L.A. Live, frente a Crypto Arena, pero como muchas empresas en todo el país, la pandemia afectó a muchas, incluida la Conga Room.

"Después de la pandemia, se volvió cada vez más difícil porque los artistas se presentaban en el Foro, el Crypto, ya no podíamos impulsar a esos artistas", dijo Brad Gluckstein, fundador de Conga Room y Conga Kids.

Y aunque el Conga Room ya no existirá, Gluckstein dice que su organización sin fines de lucro Conga Kids continuará brindando programas que combinan danzas y música culturales para niños en el sur de California.