Vecindario histórico de Long Beach lucha contra proyecto de vivienda asequible

La presión por viviendas asequibles en Long Beach se topa con la oposición en el distrito histórico más grande de la ciudad.

“Las viviendas asequibles son excelentes para el área de Long Beach”, dijo Patricia Acevedo, que vive al otro lado del proyecto propuesto. “Vemos la necesidad, no nos oponemos a la vivienda. Es simplemente su magnitud”.

El edificio en sí estaría justo fuera de la línea del distrito, pero justo frente al vecindario histórico.

La ciudad de Long Beach compró una antigua tienda de comestibles de un piso en el 1131 Wardlow Road en 2023, con la esperanza de convertirla en una vivienda asequible muy necesaria.

La propuesta inicial era un edificio de uso mixto de 7 pisos y 100 unidades residenciales en las afueras del distrito histórico de Cal Heights, que ha sido dividido en zonas para viviendas de un piso desde 1990.

“Que simplemente dejen caer esta caja de estilo soviético y digan aquí lo tienen. Es nuevo, brillante y limpio. No encaja”, dijo Elena Dorio, que vive en el barrio desde hace 30 años.

“Hemos escuchado de residentes que no sienten que la ciudad esté siendo transparente”, dijo Manuel Valenzuela, presidente de la Asociación de Vecinos de Cal Heights. “Tenemos la sensación de que la ciudad está marcando casillas”.

El alcalde Rex Richardson y la concejal Megan Kerr asistieron a una reunión comunitaria en marzo donde escucharon la oposición al proyecto.

La ciudad presentó una versión reducida del proyecto, revisada a cinco pisos y más de 70 unidades.

“El proceso para convertir el desarrollo propuesto en 1131 E Wardlow en viviendas asequibles aún se encuentra en sus etapas iniciales. La ciudad es propietaria de la propiedad y está tomando las medidas necesarias”, escribió la oficina de Kerr.

“Reconocemos las preocupaciones planteadas por algunos miembros de la comunidad y continuaremos abogando por más oportunidades para que nuestros residentes proporcionen comentarios sobre las próximas etapas a medida que avance el proceso”.

La ciudad, según la ley estatal, tiene que construir 26,502 unidades de vivienda en ocho años.

Hasta hace poco, el edificio se ha concentrado principalmente en las áreas del centro, el centro y el norte de Long Beach con alrededor de 2,800 unidades construidas.

En los vecindarios del este, como Cal-Heights, solo se han construido 151 unidades asequibles.

Según el departamento de vivienda y desarrollo comunitario del estado, las viviendas asequibles en Long Beach están disponibles para familias con ingresos familiares entre el 30% y el 80% del ingreso medio del área, que es un rango de alrededor de $37,830 a $100,880 para una familia de cuatro.

La ciudad de Long Beach ha determinado que todos los vecindarios deben compartir la carga del mandato de vivienda.

“Estamos en medio de una crisis de vivienda, pero necesitamos construir cosas de una manera que acoja a la comunidad y no la disuada”, dijo Valenzuela.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.