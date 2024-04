Declaran nulo el juicio por la muerte a tiros de una joven madre en Long Beach

Un juez declaró el martes un juicio nulo después de que el jurado anunciara que estaban estancados en la decisión por las acciones de un exoficial de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD), acusado de asesinato por dispararle a una mujer de 18 años.

Después de aproximadamente dos días de deliberaciones, el presidente del jurado le dijo al juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Richard M. Goul, que el panel estaba dividido 7-5, y la mayoría estaba a favor de condenar a Eddie González por asesinato en segundo grado.

Los otros cinco optaron por el homicidio voluntario y la absolución del delito más grave de asesinato en segundo grado por el tiroteo del 27 de septiembre de 2021 contra Manuela “Mona” Rodríguez, a una cuadra de la Preparatoria Millikan en Long Beach.

El juez despidió al jurado después de que el presidente del jurado le dijera que no sería útil realizar más deliberaciones.

González, de 54 años, permanece libre bajo fianza mientras espera juicio. Debe regresar a la sala del tribunal de Long Beach el 17 de julio para una audiencia previa al juicio.

Rodríguez recibió un disparo mortal mientras estaba sentada en el asiento del pasajero delantero de un Infiniti conducido por su novio en un estacionamiento cerca de la intersección de la calle Spring Street y la avenida Palo Verde en Long Beach.

El tiroteo quedó registrado en un vídeo que fue ampliamente difundido en los medios locales.

Rodríguez murió días después después de que le quitaran el soporte vital. González fue acusado de asesinato aproximadamente un mes después.

Los miembros del jurado recibieron instrucciones de que podrían considerar el cargo menor de homicidio voluntario sólo si absolvían a González de asesinato en segundo grado.

El presidente del jurado dijo a los periodistas más tarde que algunos de los miembros del jurado estaban “centrados en la idea del retraso”, que surgió durante el caso de la defensa para explicar la diferencia de tiempo entre el momento en que un oficial de la ley percibe una amenaza y el momento en que se dispara un disparo.

Un ex oficial de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) que mató a tiros a una mujer de 18 años que estaba sentada dentro de un automóvil en movimiento fue acusado de asesinato el miércoles.

Pero dijo que estaba “absolutamente” convencida de que González era culpable de asesinato.

Un fiscal dijo al jurado el viernes pasado que González intentó “jugar a ser oficial de policía” y tomó una serie de malas decisiones que condujeron al tiroteo fatal, mientras que el abogado del acusado argumentó que su cliente actuó en defensa propia por miedo a iba a ser atropellado por el coche en el que iba la mujer como pasajera.

En su argumento final, el fiscal adjunto Lee Orquiola dijo que González “respondió a la desobediencia juvenil con fuerza letal” e “injustificadamente” disparó dos tiros contra el vehículo después de un altercado entre Rodríguez y una estudiante adolescente de la escuela secundaria Millikan sobre un cuadra del campus de la escuela.

El fiscal dijo a los jurados que todo lo que González tenía que hacer ese día era obtener el número de placa del vehículo y dejar que “verdaderos agentes de policía manejaran la situación”, pero dijo que en lugar de eso “escaló la situación con una serie de malas decisiones” y “disparó innecesariamente dos tiros a la parte trasera de ese vehículo que huía”.

González se había apartado del camino del vehículo y “no corría ningún peligro” de ser atropellado por el vehículo cuando disparó el primer tiro, y “no actuó en legítima defensa”, según el fiscal adjunto, quien dijo al jurado que González estaba “tratando de matar al conductor de ese vehículo”.

El fiscal señaló que un estudiante adolescente de secundaria que filmó uno de los videos con el teléfono celular testificó que el oficial de seguridad escolar estaba al costado del auto cuando disparó el primer tiro y en la parte trasera del auto cuando disparó el segundo tiro.

Otros transeúntes, entre ellos una abuela y sus dos nietos en un vehículo cercano en el estacionamiento, tuvieron suerte de no ser alcanzados si la bala no hubiera alcanzado a Rodríguez, dijo Orquiola.

El fiscal mostró al jurado las consecuencias del tiroteo, incluido un agujero de bala en la ventana del pasajero trasero del vehículo y una barra de trayectoria policial a través del reposacabezas del asiento del pasajero delantero, diciendo que todo fue "porque trató de jugar a ser oficial de policía" y que “él no es un oficial de policía”.

El abogado defensor Michael Schwartz instó a los jurados a absolver a González y dijo al panel que la “verdadera justicia” exige tal veredicto.

El abogado de González respondió que el caso trata sobre lo que sucedió aproximadamente un segundo y medio después de que se escuchó chirriar las llantas del vehículo en una serie de videos.

Un exoficial de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Long Beach fue acusado del asesinato de la joven hispana Manuela "Mona" Rodríguez, quien murió baleada a la salida de una escuela en septiembre, anunció el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

Dijo que la fiscalía tenía que demostrar que su cliente tenía la intención durante ese tiempo de matar a alguien antes de disparar, y dijo al jurado que “no se trata de una cuestión de retrospectiva” o “cámara lenta”.

Schwartz dijo que su cliente disparó para “detener la amenaza de fuerza letal”, y señaló que dos testigos llamados por la defensa testificaron que creían que González estaba en peligro de ser golpeado por el vehículo si no se había apartado del camino. Dijo que eso no significa que su cliente sea culpable de nada si la “amenaza cambió de posición” antes de que González disparara.

“Se produjo una tragedia, no un crimen”, dijo Schwartz al jurado. “Se necesita más tiempo para decir las palabras”.

Dijo que la fiscalía tiene que demostrar que el tiroteo no se hizo en defensa propia y dijo que “no lo han hecho”.

Durante el juicio, los jurados vieron repetidamente tres videos, incluido un video de vigilancia y videos de teléfonos celulares de dos transeúntes, en los que se podía escuchar el chirrido de los neumáticos del vehículo antes de que sonaran los dos disparos.

Rodríguez, madre de un hijo pequeño, estaba en el vehículo con su novio y su hermano adolescente, y una de las balas le alcanzó en la cabeza, que entró al vehículo a través de la ventanilla trasera del pasajero. La policía también encontró una marca de golpe junto a la manija de la puerta de la ventana del pasajero trasero.

González, que está libre bajo fianza, no testificó en su propia defensa.

El distrito escolar lo despidió una semana después del tiroteo.

Hace poco más de un año, la familia de Rodríguez anunció que habían llegado a un acuerdo de $13 millones en su demanda contra el distrito escolar en relación con su muerte a tiros.

La demanda alega que González no pasó la libertad condicional cuando intentó ser contratado por los departamentos de policía de Los Alamitos y Sierra Madre, pero aun así fue contratado por el LBUSD, lo que agravó las cosas al capacitarlo negligentemente.

Tras el despido del guardia de seguridad que supuestamente disparó contra la joven, sus familiares exigen que se le imputen cargos criminales.

Los abogados de la familia también argumentaron que González violó la política del distrito al disparar contra un vehículo en movimiento a una persona que huía.

“Personalmente, no me importa mucho el acuerdo. No es traer de vuelta a mi hermana'”, dijo el año pasado el hermano de Rodríguez, Omar. “No quiero que nadie más pase por este dolor”.