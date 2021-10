Despiden a oficial escolar acusado en Long Beach del disparo mortal a Mona Rodríguez

Mona Rodríguez, madre de un niño de 5 meses, donó órganos que, según el abogado Luis Carrillo, se destinarán a cinco personas. Rodríguez donó su corazón, pulmones, hígado y ambos riñones, dijo Carrillo.

Mientras tanto, el oficial que le disparó fue despedido por el distrito escolar.

Los funcionarios del distrito anunciaron durante una conferencia de prensa al final de la tarde que Eddie González había violado las políticas del distrito sobre el uso de la fuerza.

“Después de nuestra revisión interna, vimos claramente áreas donde el empleado violó la política del distrito y no cumplió con nuestros estándares y expectativas”.

La superintendente del LBUSD, Jill Baker, dijo a los periodistas “ccreemos que la decisión de rescindir el empleo de este funcionario está garantizado, justificado y, francamente, lo correcto a hacer”.

“La política de uso de la fuerza utilizada por nuestra oficina de seguridad escolar establece que los oficiales no dispararán a una persona que huye, no dispararan a un vehículo en movimiento, y no dispararan a través de la ventana de un vehículo a menos que las circunstancias claramente justifiquen el uso de un arma de fuego como medio final de defensa. Nuevamente, basado en nuestra revisión, creemos que nuestra política interna fue violada”.

Rodríguez, de 18 años, recibió un disparo el 27 de septiembre en el área de Spring Street y Palo. Verde Avenue, cerca de la preparatoria Millikan en Long Beach.

La policía de Long Beach dijo que respondieron a la escena en respuesta a un reporte de disparos, y los oficiales encontraron a Rodríguez dentro de un automóvil con al menos una herida de bala.

Según la policía, González conducía en la zona cercana a Millikan cuando observó a Rodríguez involucrado en un altercado con una niña de 15 años en la calle. Los investigadores determinaron que un hombre de 20 años y una joven de 16 años también estuvieron involucrados en la disputa.

Cuando Rodríguez, el hombre y el adolescente intentaron abandonar la escena en un vehículo, el oficial de seguridad de la escuela se acercó al automóvil y disparó contra el vehículo cuando el conductor se alejaba, golpeando a Rodríguez, dijo la policía.

El video del tiroteo publicado en línea parecía mostrar al oficial disparar al menos dos tiros a través de una ventana del lado del pasajero hacia el automóvil.

Rodríguez, madre de un hijo de 5 meses, había estado en soporte vital desde que la llevaron al centro médico de Long Beach Memorial.

Según el abogado de familia Luis Carrillo, el corazón, los pulmones, el hígado y ambos riñones fueron extraídos el martes en el hospital. Doctores y las enfermeras del hospital le dieron a Rodríguez una celebración de héroe en los pasillos mientras la llevaron al quirófano mientras su canción favorita, “Letter To My Son”, interpretado por Skeezy, dijo Carrillo en un comunicado.

Rodríguez dejó de respirar a las 5:14 p.m. el martes después de que sus órganos fueran eliminados, según Carrillo.

El Departamento de Policía de Long Beach y el Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles han estado investigando el tiroteo.

Los familiares de Rodríguez y su novio han pedido repetidamente el arresto y procesamiento del oficial de seguridad.