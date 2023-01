Lo que debe saber sobre el Desfile de las Rosas de 2023: hora de inicio, tema y cómo verlo

Pasadena será el centro de atención del país el lunes, cuando el 134º Desfile Anual del Torneo de las Rosas recorra el bulevar Colorado.

El desfile y el partido de fútbol americano del Rose Bowl, que suelen celebrarse el día de Año Nuevo, tendrán lugar este año el 2 de enero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Esto es lo que hay que saber.

¿Cuándo es el Desfile de las Rosas de 2023?

El Desfile de las Rosas es una tradición de Año Nuevo, pero no este año. El evento tendrá lugar el lunes, siguiendo otra tradición del Torneo de las Rosas: nunca se celebra en domingo. El desfile comenzará el lunes a las 8 de la mañana, hora de California, con la actuación inicial de Fitz and The Tantrums en la carroza de Honda "Forever Determined".

¿Cómo puedo ver el Desfile de las Rosas de 2023?

La 134ª edición del Desfile de las Rosas se retransmitirá en directo por la NBC de 8 a.m. a 10 a.m., hora de California. Vea la retransmisión en directo del evento en Peacock.

¿Lloverá en el Desfile de las Rosas?

El Desfile de las Rosas nació como una forma de promocionar el sur de California y mostrar el clima del "Mediterráneo del Oeste". La edición de este año estará en el lado fresco, pero las condiciones serán secas y soleadas después de un fin de semana que incluyó fuertes lluvias. Las temperaturas a primera hora del lunes en Pasadena rondarán los 40 grados y llegarán a los 50 a las 10 de la mañana.

¿Cuál es el tema del Desfile de las Rosas?

El tema del Desfile de las Rosas de 2023 es "A la vuelta de la esquina". El tema del desfile representa la salida del mundo de la pandemia del COVID-19 y el giro radical que dan las carrozas y las bandas desde el bulevar Orange Grove hasta el bulevar Colorado como parte de su recorrido de 8 km.

¿Quién es el Gran Mariscal del Desfile de las Rosas?

La ex representante de Arizona Gabby Giffords será la Gran Mariscal. Recorrerá Colorado Boulevard en el desfile y participará en el lanzamiento de la moneda para el 109º partido de la Rose Bowl el lunes.

Giffords, de 52 años, recibió un disparo en la cabeza en enero de 2011 a la salida de una tienda de comestibles de Tucson (Arizona) durante una aparición pública. Debido a la grave lesión cerebral que sufrió, tuvo que volver a aprender a andar y a hablar.

¿Cuándo se celebró el primer Desfile de las Rosas?

El primer Desfile de las Rosas tuvo lugar en 1890. Al desfile de flores le seguían carreras de cuadrigas, justas, carreras a pie y "tug-o-war". El Valley Hunt Club organizaba los eventos, considerados una forma de promocionar el sur de California y el clima invernal de la región.

¿Cuándo fue el primer partido de fútbol del Torneo de las Rosas?

El primer partido de fútbol del Torneo de las Rosas se celebró el 1 de enero de 1902 en Tournament Park. Fue el primer partido de fútbol de postemporada del país. Michigan vapuleó a Stanford por 49-0, lo que provocó la decisión de recuperar las carreras de cuadrigas, pero el fútbol se reinstauró como tradición del Torneo en 1916.

El partido de este año enfrentará a Penn State y Utah.

¿Cuándo pueden alinearse los espectadores en el recorrido del Desfile de las Rosas?

¿Quieres encontrar un lugar en el recorrido? Puede empezar a reclamar sitio en la acera el domingo al mediodía, pero todas las personas y sus pertenencias, como mantas y sillas, deben permanecer en el bordillo hasta las 11 p.m. Después de las 11 p.m., los espectadores pueden desplazarse a la "Línea de Honor" azul de la calle.

¿Qué carreteras se cierran con motivo del Desfile de las Rosas?

Colorado Boulevard se cerrará al tráfico a las 22.00 horas del domingo y permanecerá cerrado hasta al menos las 14.00 horas del lunes, después del desfile y la limpieza posterior. Los cierres serán efectivos desde Orange Grove Boulevard hasta Sierra Madre Boulevard y en dirección norte por Sierra Madre hasta Paloma Street.

Se cerrarán varias rampas de autopista en la zona de Pasadena para controlar el tráfico desde el domingo por la noche hasta el lunes por la tarde. Según Caltrans, los siguientes cierres estarán en vigor.

Rampa de salida de la autopista 210 en dirección oeste en Sierra Madre;

Rampa de salida de la 210 en dirección este en San Gabriel Boulevard;

Autopista 134 en dirección este en Orange Grove Boulevard; y

Rampa de acceso a la autopista 134 en dirección oeste en Orange Grove.

¿Dónde se puede estacionar durante el Desfile de las Rosas?

El estacionamiento en la zona será limitado y suele agotarse pronto, por lo que se insta a los asistentes al desfile a que tomen el Metro u otro transporte público para llegar al evento. El servicio de la línea L (Dorada) de Metro comienza sobre las 4 de la madrugada del lunes, con cuatro estaciones situadas a media milla del recorrido del desfile.

¿Cuáles son las normas para acampar durante la noche?

¿Pasará la noche en el recorrido? Estas son las normas.

A lo largo del recorrido se permiten las barbacoas pequeñas de fabricación profesional que estén elevadas al menos 1 pie del suelo, pero deben estar a una distancia mínima de 25 pies de edificios y otros combustibles. También deberá haber un extintor a mano.

Los menores de 18 años sólo podrán desfilar desde las 10:00 p.m. del domingo hasta las 5:00 a.m. del domingo si están supervisados por un adulto.

Prepárese para el frío y vístase por capas. Las temperaturas descenderán hasta los 40 grados durante la noche.

Se prohíben las tiendas de campaña, sofás o cajas que puedan utilizarse como taburetes o asientos a lo largo de la ruta.

Está prohibido hacer hogueras a lo largo de la ruta.

No se podrán vender artículos a lo largo del recorrido sin un permiso municipal.

Está prohibida la venta de espacios a lo largo del recorrido del desfile.

No se pueden vender, regalar ni comprar bocinas a lo largo del recorrido.

No se pueden acordonar zonas públicas.

Están prohibidas las escaleras o andamios que puedan utilizarse para ver el desfile desde una posición elevada.

Se prohíben los recipientes abiertos de alcohol en la vía pública, aceras y otras zonas públicas.

También están prohibidos los drones en el recorrido del desfile. La "zona de prohibición de drones" ordenada por la Administración Federal de Aviación se extiende también a los vuelos sobre el Rose Bowl durante el partido de fútbol. Cualquiera que infrinja la prohibición de los drones podrá ser detenido, procesado, encarcelado y/o multado.

Como de costumbre, la seguridad será estricta a lo largo de la ruta del desfile, y cualquier persona que viole la ley o cree disturbios será expulsada de la zona. Se ruega a los asistentes al desfile que informen de cualquier actividad sospechosa y llamen al 911 en caso de emergencia, o al 626-744-4241 si no se trata de una emergencia.