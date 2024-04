Línea de tiempo: Estos son algunos de los momentos que marcaron la vida de O.J. Simpson

La historia de O. J. Simpson representa una de las caídas de fama a desgracia más dramáticas en la historia de la cultura pop estadounidense.

Un querido héroe del fútbol en las décadas de 1960 y 1970, pasó sin esfuerzo a convertirse en una estrella de cine, comentarista deportivo y presentador de televisión, papeles que mantuvo hasta los asesinatos de su ex esposa y su amigo en 1994. Un jurado lo absolvió, pero muchos todavía creen que fue el responsable de los asesinatos.

Su vida estuvo marcada por varios acontecimientos que paralizaron a Los Ángeles y al resto del país. Esta es una línea de tiempo que presenta los momentos más importantes en la vida de Simpson, quien murió este miércoles, 11 de abril, a los 76 años después de luchar contra un cáncer de próstata.

9 de julio de 1947: Nace Orenthal James Simpson en San Francisco. Creció en viviendas públicas en el barrio Potrero Hill.

1967: Lidera a todos los corredores universitarios del equipo de fútbol en su primera temporada en la Universidad del Sur de California.

1968: Gana el Trofeo Heisman, el máximo honor del fútbol universitario.

1969: Elegido primero en la elección para jugar en equipos profesionales de la NFL. Pasa las siguientes nueve temporadas con los Buffalo Bills.

1973: Se convierte en el primer jugador de la NFL en correr 2000 o más yardas (2,003) en una temporada.

1979: Se retira, habiendo corrido 11,236 yardas, la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL en ese momento.

1985: Es incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

1988: Después de aparecer en programas de televisión y comerciales desde finales de la década de 1960, coprotagoniza la primera de las comedias policiales “Naked Gun”, quizás su papel más popular.

1992: Nicole Brown Simpson solicita el divorcio tras siete años de matrimonio. Será definitivo el 15 de octubre.

12 de junio de 1994: Nicole Simpson y un amigo, Ronald Goldman, son asesinados a puñaladas frente a su casa de Los Ángeles.

17 de junio de 1994: Se le ordena rendirse, pero Simpson huye en un Ford Bronco blanco, lo que lleva a la policía a una persecución a baja velocidad televisada a nivel nacional por las autopistas de California.

Junio de 1995: Durante el juicio por asesinato, un fiscal le pide que se ponga un par de guantes que se cree que usó el asesino. Parecen demasiado pequeños, y el abogado defensor Johnnie Cochran les dice al jurado: "Si no encajan, deben absolver".

3 de octubre de 1995: Simpson es absuelto.

Febrero de 1997: Un jurado declara responsable a Simpson en una demanda civil por las muertes de su exesposa y amigo, y le ordena pagar a las familias de las víctimas 33.5 millones de dólares.

Julio de 2007: Un juez federal de quiebras otorga a la familia de Goldman los derechos de un libro escrito en primera persona en el que Simpson analiza cómo pudo haber cometido los asesinatos. La familia cambia el nombre del libro a "(Si) lo hubiera hecho: Confesiones del asesino" (“(If) I Did It: Confessions of the Killer”).

Septiembre de 2007: se enfrenta a dos comerciantes de recuerdos deportivos en una habitación de hotel de Las Vegas y les dice con enojo que la mayor parte de lo que planean vender es suyo por derecho.

Octubre de 2008: es declarado culpable, junto con el coacusado Clarence “C.J.” Stewart, de secuestro, robo a mano armada, asalto con arma mortal, robo y conspiración; Otros cuatro cómplices aceptaron acuerdos de culpabilidad y recibieron libertad condicional.

Diciembre de 2008: es condenado de nueve a 33 años y enviado al Centro Correccional Lovelock en el norte de Nevada.

Octubre de 2010: La Corte Suprema de Nevada niega una apelación. A Stewart se le concede un nuevo juicio, acepta un acuerdo y es liberado.

Julio de 2013: Pide indulgencia a la Junta de Libertad Condicional de Nevada, diciendo que ha tratado de ser un prisionero modelo. Obtiene la libertad condicional por algunas condenas, pero le quedan al menos cuatro años más por cumplir.

Julio de 2017: Una junta le concede por unanimidad la libertad condicional, citando el bajo riesgo de que pueda cometer otro delito, el apoyo de su comunidad y un plan de liberación que incluye mudarse a Florida, donde tiene familia.

Octubre de 2017: sale del correccional de Lovelock después de cumplir nueve años por el fallido atraco en una habitación de hotel.

Enero de 2018: esquiva un intento de obligarlo a entregar el dinero obtenido por la firma de autógrafos para satisfacer la sentencia civil de más de 70 millones de dólares por los asesinatos.

Marzo de 2018: Fox TV invita a los espectadores a “dentro” de la cabeza de Simpson al transmitir una entrevista inédita de 2006 en la que teoriza sobre lo que sucedió la noche en que asesinaron a su ex esposa. La transmisión incluye su “confesión perdida” ficticia sobre los asesinatos.

Junio de 2019: dice que está feliz y saludable en Las Vegas 25 años después de los asesinatos. "La vida está bien", dijo Simpson a The Associated Press, y agregó que él y sus hijos "no necesitan regresar y revivir el peor día de nuestras vidas".

Abril de 2021: resuelve su demanda alegando que los trabajadores de The Cosmopolitan lo difamaron al decirle a un sitio de noticias sobre celebridades que había sido prohibido por estar ebrio y ser disruptivo. Los abogados del hotel-casino dijeron que su reputación ya estaba demasiado empañada.

Diciembre de 2021: se le conceden créditos por buena conducta y queda en libertad condicional.

Mayo 2023: Anuncia que se ha sometido a quimioterapia contra el cáncer.

Febrero de 2024: Niega haber ingresado en cuidados paliativos y dice que estaba invitando a amigos a una fiesta del Super Bowl y que “todo está bien”.