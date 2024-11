LAUSD revela detalles sobre prohibición de celulares en escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) publicó el martes más detalles sobre la prohibición de los teléfonos celulares en los campus escolares, a partir de enero de 2025.

La presentación del distrito ante la Junta de Educación mostró que la política del LAUSD se alineará con la Ley de Escuelas sin Teléfonos, que el gobernador Gavin Newsom convirtió en ley para exigir que cada distrito escolar presente una política para limitar o prohibir el uso de teléfonos inteligentes.

A partir del segundo semestre del año escolar 2024-2025, los estudiantes no podrán usar teléfonos celulares en el campus durante el horario escolar.

Eso significa que sus teléfonos inteligentes deberán estar apagados y guardados.

Así será la prohibición de los teléfonos móviles

Cada escuela puede tener una opción para que los estudiantes guarden sus teléfonos en mochilas o utilicen un almacenamiento portátil, fundas o soportes para teléfonos para guardar los dispositivos bajo llave.

Incluso si los teléfonos solo permiten hacer llamadas y enviar mensajes de texto, también se deben apagar y guardar.

Otros dispositivos inteligentes, como relojes y anteojos, también estarán prohibidos durante el horario escolar.

Pero antes y después de la escuela, los estudiantes pueden usar sus teléfonos inteligentes.

¿Cómo se hará cumplir la prohibición de los teléfonos celulares?

Se les enviarán recordatorios verbales a los estudiantes cuando la nueva política entre en vigencia, y los maestros y consejeros escolares se comunicarán con los estudiantes, sus padres o tutores para recordarles la nueva política.

Según los planes actuales, el LAUSD planea capacitar a los estudiantes y maestros hasta mediados de febrero antes de que la política se implemente por completo el 18 de febrero de 2025.

Si una escuela elige usar un casillero de almacenamiento o bolsas para guardar los teléfonos de los estudiantes, el distrito escolar proporcionará una financiación única.

¿Cuáles son las excepciones?

En caso de emergencia, los teléfonos que estén apagados deben seguir estando fácilmente accesibles según la política del LAUSD.

Durante una emergencia, los estudiantes podrán acceder a sus teléfonos. Esto lo puede determinar el personal de la escuela.

Si un estudiante solicita el uso del teléfono debido a una "amenaza percibida de peligro", la escuela realizará una evaluación de amenazas antes de permitir el uso del teléfono.

Se puede permitir que los estudiantes con necesidades de salud tengan el teléfono.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.