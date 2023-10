LAUSD promueve el mes de la historia LGBTQ+ con recursos y enseñanza en algunas escuelas

Octubre es el mes de la historia LGBTQ+, una celebración de los movimientos y derechos de esta comunidad. Esta semana la junta directiva del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) repartió manuales de enseñanza para que los estudiantes aprendan sobre temas de la comunidad gay, mismos que han despertado gran controversia entre padres de familia.

Algunos maestros dentro del LAUSD se han preparado para una semana de impartición de temas sobre la comunidad LGBTQ+ esto sucede tras la sugerencia de un curriculum proveído por la junta directiva de LAUSD. Es importante destacar que estas enseñanzas son opcionales y algunas escuelas y padres de familia no las aceptaron.

“Mi corazón está latiendo, porque no sabía esto, o sea, si lo llegué a saber pero ¿cómo van a llegar a las escuelas estas cosas?”, dijo Victoria Mendoza, madre de un estudiante del LAUSD.

“Yo a mi niño le digo tú eres un varón, tú naciste un varón, y vas a morir un varón y él dice sí mamá”, agregó Mendoza.

Algunos se oponen y otros piensan que es necesario.

“Es importante enseñarle a los niños que está bien estar o sentirse diferente que lo ‘normal’”, dijo David Mejia, quien está a favor del curriculum inclusivo.

Durante el mes del orgullo gay, en junio, Nick Melvoin miembro de la junta directiva de LAUSD introdujo una propuesta para reconocer octubre como el mes de la historia de la comunidad gay y el día 11 como el día de salir del closet.

“Pensé que era importante que nuestros estudiantes, familias y empleados gay entendieran que este comité no solo se va a comprometer con ellos, sino también apoyarlos públicamente”, dijo Melvoin quien fue el creador de la propuesta de curriculum inclusivo.

Este incluye un manual de enseñanza para niños desde los 5 años.

“Quiero dejar claro que no es obligatprio que todos lo usen, solo está ahí como un recurso para las escuelas que lo quieran utilizar”, dijo Judy Chiasson, coordinadora de recursos de diversidad LAUSD.

El documento ofrece un mapa de identidad de género, preguntas de identidad, y un glosario de pronombres.

“Solo es para crear el momento para que todos nuestros estudiantes digan este es quién soy y me hace orgulloso y es lo que quiero que sepas de mí”, dijo Chiasson.

También, una agenda para cada día de la semana destacando algunas de las figuras más prominentes de la comunidad LGBTQ+.

“No vamos a entrar a una clase de kinder y enseñarles sobre problemáticas sociales de la comunidad LGBTQ+, historia, disturbios de Stonewall, vamos a hablar sobre cómo los niños vienen de diferentes familias”, dijo Melvoin.

Además, se sugieren libros, como “The great big book of families” que fue el que despertó protestas en Saticoy Elementary al inicio del año.

Los padres de familia nos dijeron que quisieran recibir notificaciones sobre este tipo de currículums, ya que muchos no estaban enterados. Sí hubo publicaciones en redes sociales pero algunas escuelas no avisaron a los padres sobre si iban a enseñar este currículum o no.

Si usted quiere tener acceso a esta informción puede ir al documento publicado por el LAUSD.