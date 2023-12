LATTC ofrece Centro de Necesidades Básicas para estudiantes sin hogar e inseguridad alimentaria

Dado que el costo de vida ha aumentado a precios exuberantes desde la pandemia, Los Angeles Trade-Technical College (LATTC ) inauguró un nuevo centro que proporciona alimentos y recursos a estudiantes sin hogar e inseguridad alimentaria.

El nuevo Centro de Necesidades Básicas de LATTC sirve como despensa de alimentos que no solo proporciona comestibles, sino también artículos de tocador y botiquines de primeros auxilios a los estudiantes.

También funciona como sala de estar con estaciones de computadoras, impresión gratuita y un espacio general para que los estudiantes trabajen y se relajen.

“Si los estudiantes no satisfacen sus necesidades básicas, les resultará difícil alcanzar su objetivo educativo”, dijo Maggie Cordero, Decana de Caminos y Asuntos Estudiantiles de LATTC.

La necesidad de este centro ha sido evidente, ya que decenas de estudiantes reciben ayuda de la distribución regular de alimentos de la universidad.

En 2021, el 45 % de los estudiantes de LATTC que respondieron a una encuesta escolar dijeron que no tienen acceso confiable a alimentos nutritivos y el 65 % dijo que no tienen una vivienda estable.

Según la universidad, el Centro de Necesidades Básicas contará con personal y un trabajador social autorizado para ayudar a proporcionar recursos que puedan ayudar a los estudiantes que enfrentan dificultades.

Los estudiantes sin vivienda también pueden recibir asistencia de representantes de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles en el centro.

“El objetivo es seguir expandiéndose con servicios”, dijo Cordero.”Esperamos tener un representante de CalFresh aquí una vez al mes para que los estudiantes puedan solicitar CalFresh, recursos médicos y otros recursos de la comunidad para que puedan acudir a ellos”.

El Centro de Necesidades Básicas de LATTC estará abierto de lunes a jueves, de 9 a.m. a 4 p.m. Para obtener más información, haga clic aquí.

