LASD publica video de cámara corporal sobre tiroteo que hirió a un adolescente en Commerce

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) publicó el lunes el video de la cámara corporal de un agente disparando e hiriendo a un niño de 14 años que, según dicen, huyó de un automóvil robado y se escondió en un vecindario de Commerce.

El incidente ocurrió el 2 de julio en la avenida Cowlin.

El niño de 14 años sobrevivió, pero los vecinos le dijeron a la estación hermana NBC4 que la bala disparada por el oficial atravesó la ventana de una casa a solo una cuadra de donde ocurrió el tiroteo y donde estaba parado un niño de 1 año.

“La bala atraviesa la ventana de mi mamá. El cristal literalmente se rompe sobre mi hija”, dijo Lauren Barron, residente de Commerce.

Barron dijo que la bala perdida entró en la casa de su madre en la avenida Everington, a una cuadra de la avenida Cowlin, donde los agentes dispararon e hirieron a la adolescente.

“Se siente como si hubiera una falla en el protocolo, para comenzar, y luego para que los agentes fallaran tan descaradamente y pusieran a mi hija y a mi madre en riesgo de la forma en que lo hicieron”, dijo Barron.

Según LASD, los agentes estaban buscando a dos adolescentes que huyeron de un vehículo robado. Encontraron uno y mientras remolcaban el vehículo robado, dicen que los vecinos vieron el otro. Cuando los agentes se acercaron al adolescente, el video de vigilancia muestra el momento en que levanta las manos, luego saca algo de su bolsillo y vuelve a levantarlas antes de que le disparen.

“Personalmente creo que tengo entendido que era un niño. Tenía las manos en alto y el oficial de policía dobló la esquina de mi camioneta y comenzó a disparar. Una vez más, es un trabajo difícil, pero no lo vi apuntando con el arma al oficial en absoluto”, dijo Billy Padilla, residente de Commerce.

El departamento publicó un video de una cámara corporal el lunes temprano, como parte de una “sesión informativa sobre incidentes críticos”. En él, detallaron los momentos en que el oficial ve un arma en la mano derecha del niño antes de disparar.

La cámara muestra que en el momento de la primera bala, el niño tenía ambas manos en alto, pero según LASD, la mano derecha sostenía un arma.

Al menos una de las balas viajó cientos de pies hasta la casa de la madre de Barron, que estaba parada junto a la ventana con su hija de 1 año.

"El vidrio literalmente se rompió sobre mi hija y como tenía una ventana de doble panel, afortunadamente la bala se curvó lo suficiente como para no alcanzarla", dijo Barron.

Barron y muchos vecinos están pidiendo ahora al departamento del alguacil que revise todas las decisiones y acciones tomadas ese día.

“Me gustaría obtener una respuesta sobre por qué ese agente disparó de la forma en que lo hizo y si habrá capacitación adicional o simplemente volver a lo básico con él y el departamento en su conjunto, porque solo porque alguien no murió "Esto no significa que no deba revisarse", dijo Barron.

NBC4 se comunicó con LASD para preguntar sobre las preocupaciones específicas del vecino, pero fueron remitidos al video que publicaron. Aquí dicen que una vez que terminen su investigación, la Fiscalía la revisará para determinar si el uso de la fuerza estuvo legalmente justificado.