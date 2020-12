Las hospitalizaciones por COVID-19 del condado de Los Ángeles continúan estableciendo récords

El condado de Los Ángeles informó 13,315 nuevos casos de COVID-19 y 58 muertes adicionales el domingo, junto con otro nuevo récord de hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus.

Las cifras elevan el total del condado a 623,670 casos y 8,875 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo.

Hay 5,549 personas en los hospitales del condado con el virus.

El 11 de diciembre, el condado llegó a 500,000 casos y, desde entonces, se han informado más de 100,000 casos nuevos, la aceleración más rápida de nuevos casos durante la pandemia.

La Orden del Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles se modificó el sábado para alinearse con las recientes sentencias de la Corte Suprema para los lugares de oración. La corte dictaminó que dichos lugares pueden ofrecer servicios basados ​​en la fe tanto en interiores como en exteriores con distanciamiento físico obligatorio y cubrirse la cara y la nariz como en la boca que deben usarse en todo momento mientras se esté en el lugar. No se permite que la asistencia exceda la cantidad de personas que pueden ser acomodadas mientras se mantiene una distancia física de seis pies entre hogares separados.

El condado de Los Ángeles está permitiendo que los lugares de oración reanuden los servicios interiores, con algunas restricciones antes de las vacaciones de Navidad.

La Salud Pública recomendó encarecidamente que los lugares de oración continúen celebrando servicios al aire libre, con distanciamiento físico y cubrirse el rostro para evitar la propagación del COVID-19.

Si hay una luz en el horizonte, es que los hospitales de cuidados intensivos utilizan actualmente la asignación inicial de vacunas de Pfizer para vacunar al personal de atención médica de primera línea. Se prevé que llegue una segunda asignación de la vacuna Pfizer la próxima semana y se utilizará para vacunar a más trabajadores de la salud en hospitales de cuidados intensivos, anunció el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

"Aunque ahora vemos la luz al final del túnel, aún no hemos llegado a la luz", dijo el Dr. Brad Spellberg, director médico del Centro Médico del Condado de Los Ángeles-USC. "La pandemia continuará durante muchos, muchos meses después de que comencemos a vacunar a las personas. Este no es el momento de comenzar a ignorar los consejos y recomendaciones de Salud Pública. Nuestros hospitales están críticamente sobre poblados en el condado de Los Ángeles".

"El condado de Los Ángeles ahora se está moviendo hacia convertirse en el epicentro de la pandemia", él dijo. "Todavía no estamos en la etapa en la que otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, han sufrido consecuencias catastróficas, pero nos dirigimos en esa dirección. Y si no detenemos la propagación, nuestros hospitales se verán abrumados".

Un récord de 5,424 personas fueron hospitalizadas con la enfermedad el sábado, más de 300 desde el viernes, y el 21% de estas personas están en la UCI. La capacidad hospitalaria en todo el condado es muy limitada y los trabajadores de la salud se encuentran en apuros para satisfacer la necesidad de atención.

"Nos están destrozando. No voy a endulzar esto. Nos están destrozando", dijo Spellberg. “Durante la mayor parte de los días de la última semana, no hemos tenido camas de UCI abiertas por la mañana y hemos tenido que luchar: '¿podemos trasladar a este paciente aquí?' '¿Podemos trasladar a ese paciente allí'? ... Ya estamos ampliando la atención a áreas del hospital en las que normalmente no brindamos ese tipo de atención.

"... Y no son solo los pacientes con COVID", él dijo. "Son los accidentes automovilísticos, los ataques cardíacos y las víctimas de la violencia. Necesitan un lugar al que acudir para recibir cuidados intensivos. Solo podemos reaccionar. No podemos detener la propagación. Necesitamos que el público escuche estas estrategias de mitigación para frenar la propagación o nos quedaremos sin camas".

Spellberg también expresó la frustración que sienten los trabajadores de la salud causada por aquellos que niegan la gravedad del virus y minimizan su impacto en los hospitales.

"La cantidad de coraje moral que se necesita para correr hacia el peligro hace que sea muy frustrante para nuestros héroes todos los días y venir a nuestros hospitales y atender a los pacientes cuando vemos videos y escuchamos a las personas que no se toman en serio las estrategias de salud pública", él dijo.

Sus comentarios se produjeron en medio de una oleada de casos que se ha disparado en todo el condado desde noviembre, agravada por el día feriado de Acción de Gracias y que lo acompaña reuniones que ocurrieron a pesar de las advertencias en su contra.

Los CDC emiten recomendaciones para quienes sufren de alergias.

La Dra. Christina Ghaly dijo que hasta el viernes por la mañana, había 699 camas de hospital disponibles en total en el condado de Los Ángeles, con una población de 10 millones de personas, y solo 69 camas de UCI. Eso es inferior a las cifras del jueves de 716 camas en total y 92 camas de UCI. Ghaly señaló que las cifras representan una "instantánea en el tiempo" de una encuesta matutina diaria de los 70 hospitales del condado que "reciben 911" con salas de emergencia, y los números pueden fluctuar dramáticamente a lo largo del día.

En los últimos días, los hospitales del condado han estado operando cerca de su capacidad total autorizada de aproximadamente 2,500 camas de UCI.

La semana pasada, los hospitales del condado operaban un promedio general de alrededor de 10,360 camas fuera de la UCI por día, según el espacio físico y el personal disponible. En general, los hospitales del condado tienen licencia para operar alrededor de 17,000 camas fuera de la UCI, pero ese número está restringido por la disponibilidad de personal para tratar a los pacientes.

Ghaly enfatizo la advertencia de Spellberg de que la aglomeración de pacientes en los hospitales amenaza la atención de todos, no solo de los pacientes con COVID-19.

"Todos han visto de primera mano lo devastadora que ha sido y continúa siendo esta pandemia y saben que estamos luchando contra este aumento sin precedentes que abruma a nuestros hospitales y realmente corre el riesgo de socavar la capacidad de los hospitales para atender a todos los que necesitan sus servicios. Y eso está en riesgo ahora mismo", ella dijo.

El jueves, el estado anunció que la región de 11 condados del sur de California había alcanzado formalmente la capacidad de cero en unidades de cuidados intensivos. La designación no significa que no haya camas disponibles, ya que el estado ajusta la cifra de capacidad en función de la proporción de pacientes con COVID que ocupan espacio en la UCI.

Ghaly dijo anteriormente que los hospitales del condado de Los Ángeles tenían un promedio de alrededor de 600 ingresos por coronavirus por día, frente alrededor de 500 la semana pasada. Según las tendencias actuales, los hospitales podrían admitir entre 750 y 1350 nuevas admisiones de COVID por día para fines de diciembre, ella dijo.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, dijo que las muertes diarias promedio por COVID-19 en el condado se han disparado un 267% desde el 9 de noviembre, alcanzando 44 por día la semana pasada, y probablemente incluso más esta semana dadas las recientes cifras de muertes en aumento. Ferrer dijo que eso equivale a dos personas en el condado que mueren de COVID-19 cada hora.

Los funcionarios del condado dijeron que la tasa de transmisión local de COVID-19, el número promedio de personas que cada persona con COVID positivo infecta con el virus, es ahora de 1.2, frente a 1.16 hace una semana. Siempre que la tasa sea superior a 1, se prevé que aumente el número de casos.

El condado también estima que uno de cada 80 residentes no hospitalizados o en cuarentena / aislamiento está infectado con el virus, probablemente sin saberlo o sin mostrar ningún síntoma, pero aun así puede infectar a otros.

El condado de Los Ángeles está a punto de convertirse en el epicentro de la pandemia de coronavirus, dijo un funcionario de salud, una declaración terrible que se produce después de que los californianos están muriendo por COVID-19 en cantidades nunca antes vistas.

"Según la ciencia de la transmisión de COVID-19, la devastación que estamos experimentando ahora se debe a que las personas que, sin saberlo, se infectaron con el virus, estuvieron en contacto cercano o directo con otra persona o grupo el tiempo suficiente para infectarlos", dijo el oficial del condado de salud, Dr. Muntu Davis el jueves.

"Puede haber ocurrido en el trabajo o cuando viajaron o visitaron a personas fuera de sus hogares con las que no viven durante las vacaciones, ya sea aquí en el condado o en otro condado u otro estado u otro país."

"La ciencia de la transmisión de COVID-19 también indica que la transmisión ocurre más fácilmente en espacios abarrotados con mucha gente cerca, entornos de contacto cercano, especialmente donde las personas tienen conversaciones muy cerca unas de otras y en espacios confinados o espacios cerrados con poca ventilación", él agregó. "Y que el riesgo de propagación del COVID-19 es mayor en los lugares donde estas tres condiciones se superponen".

La región del sur de California, que cubre los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura, se encuentra bajo un régimen de estadía en casa regional impuesto por el orden del estado que prohíbe las reuniones de personas de diferentes hogares y forzó el cierre de muchos negocios, al tiempo que restringió la capacidad en otros.

Las escuelas con exenciones pueden permanecer abiertas, junto con la "infraestructura crítica" y las tiendas minoristas, que se limitarán al 20% de su capacidad.

Los restaurantes están restringidos solo al servicio de comida para llevar y a domicilio.

Los hoteles pueden abrir "solo para soporte de infraestructura crítica", mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre. La producción de entretenimiento, incluidos los deportes profesionales, podría continuar sin audiencias en vivo.

La orden permanecerá en vigor hasta al menos el 28 de diciembre.