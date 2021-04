LAPD presenta plan para adoptar recomendaciones sobre manejo de protestas

El Departamento de Policía de Los Ángeles presentará este martes a la comisión policial su plan estimado de $66 millones para incorporar recomendaciones de tres informes que encontraron que el departamento manejó mal aspectos de su respuesta a las protestas de mayo y junio del año pasado contra el racismo y la brutalidad policial.

Las recomendaciones propuestas por el departamento incluyen compra de tecnología para analizar perfiles de redes sociales que se utilizarán como inteligencia y radios encriptadas para que los oficiales se comuniquen en privado.

Las recomendaciones fueron recibidas con la oposición de Stop LAPD Spying Coalition, que se opone a que el departamento recopile información de inteligencia sobre los manifestantes y el público.

“Estamos dando vueltas de regreso a exactamente lo que la gente ha estado luchando y contra lo que se ha manifestado, por lo que realmente es un insulto para los millones de personas que marchaban en las calles”, dijo el coordinador de campaña de la coalición, Hamid Khan, a City News Service.

“Rechazamos completamente eso y exigimos absolutamente que la comisión de policía también lo rechace”, dijo.

El Plan de Implementación del Informe Posterior a la Acción de LAPD incorpora 106 recomendaciones de tres informes, que fueron encargados por la comisión de policía y el Ayuntamiento de Los Ángeles luego de las manifestaciones masivas provocadas por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis.

Los informes se publicaron en marzo y abril y encontraron temas comunes de falta de preparación, capacitación y unidad de mando.

El plan del departamento combina las 106 recomendaciones en 66 proyectos divididos por un sistema de prioridad de tres niveles con un cronograma de implementaciones de 90, 180 y 360 días.

Según el jefe de LAPD, Michel Moore, una evaluación preliminar de la “implementación completa” del plan encontró que costaría alrededor de $66 millones y requeriría 49 empleados adicionales. Los proyectos se enviarían a “ocho entidades” dentro del LAPD para su finalización, dijo Moore en una carta a los comisionados.

Ya se implementaron dos proyectos, dijo Moore. Uno proporcionó equipo para los ojos para proteger a los oficiales de personas que supuestamente apuntan con láser a los ojos del personal de LAPD y el otro estableció un Centro de Operaciones del Departamento para manejar situaciones complejas y de gran escala.

Veintiocho proyectos tienen las necesidades operativas más inmediatas, según el departamento, y se ejecutarían en 90 días con una fecha límite del 26 de julio.

Esos proyectos incluyen que el departamento invierta en radios cifradas “u otra forma de comunicación privada” para que los oficiales lo utilicen y que la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles considere endurecer el Código de Dispersión del departamento para que los manifestantes puedan ser dispersados y ser acusados de violación del Código Penal del Estado de California si el mismo grupo se reúne en otra área dentro de un período de tiempo específico.

Otras prioridades principales incluyen:

mejorar la capacitación, incluso a través de un plan de capacitación de dos años en consonancia con los ciclos de capacitación de California e incorporar capacitación para el personal de comando sobre el personal y el equipo necesarios para el manejo de multitudes, declaraciones de asambleas ilegales y arrestos masivos;

asignar detectives como agentes de detención e investigación durante las órdenes de dispersión en las protestas y utilizar cámaras corporales para documentar el comportamiento de la multitud y la detención en las cárceles de campaña;

identificar previamente y mantener una lista anual de cárceles de campaña, desarrollar un plan de transporte antes de realizar arrestos masivos y hacer que cada prisión de campo esté atendida por un representante de la División de Servicios de Custodia antes de posibles arrestos masivos;

utilizar las siguientes prioridades como base para la gestión de mando y control de un incidente y del personal: “seguridad de la vida, estabilización de incidentes, preservación de evidencia o propiedad, continuidad de operaciones, economía de fuerza y ​​el bienestar general de la comunidad o retroalimentación”.

proporcionar a los oficiales y supervisores “una intención clara y concisa del comandante '' al comienzo de cualquier incidente o evento importante;

distribuir un video con la intención del comandante a todo el personal y establecer una unidad de mando para evitar misiones conflictivas;

hacer que el departamento y la ciudad usen las redes sociales para llevar información al público para difundir información en respuesta a `` rumores, desinformación y acusaciones falsas”;

proporcionar teléfonos inteligentes a los agentes vestidos de civil para que envíen fotos y brinden información al resto del departamento sobre los incidentes ocurridos entre las multitudes de protesta; y

establecer una Oficina de Emergencias Estratégicas con un subjefe o equivalente civil que tenga experiencia en vigilancia de orden público, sistemas de comando de incidentes y enlace con otras agencias.

Otros 28 proyectos involucran equipos, planificación y políticas y se implementarán en 180 días con una fecha límite del 25 de octubre.

Las iniciativas específicas incluyen involucrar a los miembros de la comunidad, incluidas las personas que probablemente participen en las protestas, en el proceso de preparación y capacitación del departamento. El departamento también consideraría desarrollar una unidad especial para tener contacto con activistas y manifestantes antes, durante y después de las protestas durante esta fase.

La segunda fase también incluiría tecnología de compra para analizar `` contenido de redes sociales e Internet de código abierto para proporcionar a las operaciones de campo inteligencia probada y utilizable”.

Otras recomendaciones incluyen el desarrollo de políticas relacionadas con el trabajo con la Guardia Nacional, como que la ciudad sopese los riesgos y beneficios de solicitar tropas de la Guardia Nacional más rápido durante futuras protestas.

El departamento también consideraría la creación de un puesto de oficial de nivel de comando para servir como enlace para coordinar la Guardia Nacional y la respuesta del departamento.

Otros proyectos durante la segunda fase prioritaria incluyen:

actualizar las directivas del departamento sobre cuándo usar armas “menos letales”, como el lanzador de 37 mm y 40 mm, en multitudes y actualizar el nivel de aprobación requerido para el personal que despliega cada herramienta;

crear un sistema de inventario para rastrear la cantidad de municiones “menos letales” utilizadas durante las protestas;

examinar el uso del lanzador de 40 mm, incluido el rendimiento, la velocidad constante, la posibilidad de rebotes y más;

establecer protocolos para que solo los miembros capacitados de la División Metropolitana o los oficiales con una formación similar puedan utilizar el lanzador de 40 mm.

centrarse en el bienestar de los empleados, incluso a través de equipos de apoyo que asisten al personal y sus familias con traumas y salud física y mental y posiblemente a través de psicólogos que realizan sesiones informativas y educativas durante períodos prolongados de gestión de multitudes;

revisar periódicamente la cantidad de autobuses y camionetas que están disponibles para que el departamento transporte a los detenidos;

dotar de personal a un oficial de información pública en el sistema de comando de incidentes durante eventos importantes y hacer que esta persona coordine actualizaciones periódicas para los medios de comunicación y el público, incluida la reunión con los medios de comunicación sobre el terreno cuando sea posible;

Ocho proyectos, que se ejecutarían en el transcurso de un año y vence el 22 de abril de 2022, incluyen:

establecer un programa de primeros auxilios y EMT `` más sólido '' dentro del departamento;

actualización de la Guía de operaciones de emergencia para enfatizar la guía sobre cárceles de campaña, para incluir cuándo establecer una estructura de comando de área de departamento y más;

La Junta de Comisionados de Policía puede tomar medidas para aprobar el informe el 11 de mayo.

El público puede enviar comentarios sobre el informe hasta el 3 de mayo a las 5 p.m. Para enviar comentarios públicos, las personas pueden enviar un correo electrónico a afteractionrecommendationcomments@lapd.online.