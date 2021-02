LAPD lanza portal en línea para reportar colisiones no criminales

Entre una serie de esfuerzos para eliminar agentes policiales de situaciones no violentas y no criminales, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, anunció el jueves que las personas que sufren heridas leves en incidentes no criminales o colisiones podrán completar su reporte en línea.

Los informes de accidentes son requeridos por el Departamento de Vehículos Motorizados, y el Departamento de Policía de Los Ángeles maneja alrededor de 40,000 informes cada año, según Moore, quien estimó que cada informe toma alrededor de dos horas.

“El siguiente paso adelante, y esto es fundamental, es para nuestro condado y liderazgo de la ciudad para construir y profundizar los recursos no policiales que son necesario para manejar las decenas de miles de llamadas adicionales que LAPD está actualmente manejando”, dijo Moore.

“En lenguaje sencillo, necesitamos trabajadores de compromiso a la comunidad, profesionales de la salud mental que están en el campo y disponibles, y buscando trabajo las 24 horas del día, los siete días de la semana”, dijo.

Informes de colisiones que involucran a un conductor bajo la influencia o un peatón golpeado por un vehículo aún justificaría una respuesta de emergencia, dijo Moore.

El programa comenzó el 13 de enero y las personas que quieran completar un reporte en línea pueden ir a lapdonline.org y verán las instrucciones en varios idiomas. El nuevo proceso también permite que las personas reciban copias del informe, que anteriormente no era una opción.

“Esto mejora no solo nuestro ahorro de tiempo y un ahorro sustancial de recursos, sino también el nivel de servicio en el que el conductor se encuentra simplemente tratando de obtener un informe, para que puedan proporcionárselo a su compañía de seguros u otras circunstancias, para que puedan recuperarse con respecto a esta colisión”, dijo Moore.

“El verano pasado, tras la trágica secuela de la muerte de George Floyd, los líderes de la ciudad fueron llamados a la acción para encontrar una manera en que los agentes policiales podrían centrarse en sus funciones básicas y la esencia más importante de la protección y seguridad en Los Ángeles”, dijo Moore. “También se centró en la importancia de encontrar alternativas, alternativas sin necesidad de agentes policiales para manejar asuntos de disputas y conflictos, y resolver esos asuntos sin requerir que un oficial esté presente”.

Moore dijo que la nueva iniciativa es uno de una serie de cambios que el departamento ha hecho hacia este objetivo, que incluye: