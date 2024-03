LAPD forma grupo especial para atacar a equipos organizados de ladrones extranjeros

El LAPD dijo el martes que estaba formando un grupo especial con otras agencias policiales para atacar a grupos organizados de ladrones que visitan Estados Unidos desde países extranjeros y que han sido responsables de un número cada vez mayor de allanamientos de viviendas.

“Puedo decirles que tenemos un aumento significativo en los robos por parte de grupos organizados que están en el extranjero, que están ingresando al país y están dirigidos a residentes de alto nivel”, dijo el jefe Dominic Choi el martes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Y estamos abordando eso específicamente a través de un grupo de trabajo, a través de múltiples agencias”, dijo.

Choi dijo a la Junta de Comisionados de Policía que, si bien el número de delitos contra la propiedad denunciados a la policía disminuyó ligeramente a principios de 2024, el número de robos en viviendas se mantuvo casi sin cambios desde esta misma época el año pasado.

El I-Team de la estación hermana NBC4 encontró 903 informes de delitos del LAPD en las primeras 10 semanas de 2024 que registraron robos residenciales, en comparación con 944 durante las primeras 10 semanas de 2023.

Este tipo de redes de robo, a menudo descritas como grupos de robo de América del Sur, no son nuevas en el sur de California.

Las autoridades del condado de Orange anunciaron el año pasado una serie de arrestos y procesamientos relacionados con el llamado turismo de robo, y el fiscal de distrito del condado de Ventura tiene un fiscal dedicado a trabajar en el problema.

También el martes, la policía de Scottsdale, Arizona, anunció el arresto de tres personas sospechosas de intentar robar casas, quienes, según el jefe de policía, parecían ser parte de un grupo similar.

“Estos son grupos de ladrones chilenos que vienen a Estados Unidos con el programa de exención de visa”, dijo el jefe Jeff Walther a los periodistas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.