Planificaban robos a viviendas en Long Beach mediate aplicaciones de citas románticas

La policía de Long Beach arrestó a tres hombres por su papel en un caso que involucra el tráfico de personas y un esquema de engaño a través de una aplicación de citas que resultó en al menos dos allanamientos de morada.

Las autoridades dijeron que puede haber más víctimas en este caso.

La policía de Long Beach dijo en julio que dos hombres se presentaron diciendo que les habían robado después de hablar con una mujer en una aplicación de citas.

Datos de la policía indican que el 40% de las mujeres que son víctimas de abuso sexual entre los 20 y 29 años, conocieron a su agresor en una aplicación.

Los investigadores dijeron que las víctimas la invitaron a sus casas y cuando entró, tres hombres la siguieron con armas y robaron en sus apartamentos.

Esa mujer fue detenida en Los Ángeles, pero le dijo a la policía que fue violada y agredida sexualmente. Ella dice que tres hombres la obligaron a participar en los robos en el allanamiento de morada.

Los hombres arrestados fueron identificados como Vincent Lindsey, Tyheam Boyce y Marcos Wesley.

“Realmente necesitamos aumentar la conciencia sobre la seguridad en las citas y la seguridad de las aplicaciones en general”, dijo Julie Spira, fundadora de Cyber ​​Dating Expert.

“Nadie debería dar la dirección de su casa a nadie que no haya conocido”, dijo Spira. “Siempre prefiero reunirme en un lugar público, tal vez después del trabajo. Dile a un amigo con quién te vas a encontrar. Inscríbete en el servicio de amigos de uno de tus amigos y no te subas al auto de alguien”.

Spira dijo que las personas deberían trabajar para aprender más sobre la persona con la que están hablando, verificando sus fotos y su perfil usando otros sitios como Facebook o LinkedIn.

Agencias de seguridad advierten del incremento de las estafas a través de aplicaciones de citas en línea.

“Todas las principales aplicaciones de citas tienen la oportunidad de bloquear este perfil, o puedes cancelar la coincidencia con alguien si simplemente no estás interesado en comunicarte, pero puedes denunciar a la persona diferente que podría hacerte sentir incómodo”, dijo Spira.

A pesar de algunos problemas, como este caso en Long Beach, Spira cree que las aplicaciones de citas valen la pena.

“Las aplicaciones de citas son la forma número uno en que las parejas se encuentran ahora, así que si no estás en una aplicación de citas y estás buscando y ninguno de tus amigos te está arreglando citas, debes saber que debes sentirte seguro en una aplicación de citas como siempre y cuando sigas tu intuición y te tomes el tiempo para conocer a alguien”, dijo.

Miles de parejas se conocen a través del internet, pero no todas las historias terminan como un cuento de ada. Dinorah Pérez tiene el reporte.

Los tres hombres arrestados por la policía todavía estaban bajo custodia el martes con una fianza de $1 millón.

Si usted o alguien que conoce puede haber tenido una experiencia similar, la policía de Long Beach le pide que se comunique con ellos de inmediato al (562) 570-7219.

