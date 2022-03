Oficiales de LAPD ahora tendrán que explicar por qué detienen a una persona en el tráfico

La Comisión de Policía de Los Ángeles actualizó este martes su política sobre las llamadas "paradas de tráfico con un pretexto" para disciplinar a los oficiales (comenzando con capacitación adicional) si no explican en el momento por qué una infracción de tráfico u otra menor, se convierten en una investigación de crimen más serio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles define una detención de pretexto como aquella en la que los agentes que realizan una infracción menor de tránsito o del código, la escalan a una investigación de un delito más grave no relacionado con la infracción inicial.

Según la Oficina del Inspector General, había “bastante disparidades raciales sustanciales” en las detenciones, muchas de las cuales fueron detenciones de tráfico de pretexto, realizadas por el departamento en 2019.

Un número bastante pequeño de ellas arrojó evidencia de delitos graves o terminó resultando en algún tipo de arresto.

Esos hallazgos llevaron a la comisión a solicitar que el departamento actualizara su política, según el presidente de la Comisión, William Briggs.

“Esas paradas de tránsito con pretexto no dan como resultado que se quiten las armas de las calles, se reduzcan los asesinatos y tiroteos. No hay datos que alguien pueda apuntar a que las paradas reducen los delitos violentos en nuestra ciudad'', dijo Briggs.

Agregó que los datos recopilados para la Ley de Perfiles Raciales y de Identidad "muestran todo lo contrario".

Según la política actualizada, los oficiales que hagan una parada con pretexto tendrán que articular en sus cámaras de video corporales el motivo del cambio.

“La capacitación, la experiencia y los conocimientos de un oficial pueden utilizarse como información adicional para dar el alto”, dice la actualización de la política.

La política también establece que las paradas con pretexto solo pueden ocurrir si los oficiales “están actuando sobre la base de información articulada y no por una mera corazonada o características generalizadas”, incluida la raza.

No articular la información que llevó al oficial a hacer una parada de pretexto resultará en una "disciplina progresiva que comienza con asesoramiento y reentrenamiento".

La política agrega que la disciplina aumentará a medida que se cometan más violaciones de la política.

El concejal de la ciudad, Marqueece Harris-Dawson, se unió a la reunión de la comisión policial y calificó la actualización de la política como un "gran paso en la dirección correcta".

“No entiendo por qué fueron detenidos. No conozco a ningún conductor afroamericano, y conozco a muy pocos conductores latinos que no tengan media docena de historias sobre "ser detenidos por la policía por razones que no tienen sentido".

“Es claro para ellos, o al menos deja la impresión, de que sienten que son un individuo en este espacio y por alguna razón, este oficial ha decidido que era un sospechoso”, dijo Harris-Dawson.

Varias personas llamaron a la reunión del martes para oponerse a la moción de permitir que continúen las paradas con pretexto.

Hamid Khan, de Stop LAPD Spying Coalition, calificó la actualización de la política como una "fachada de reforma".

“Todavía quieren mantener su capacidad para detener a la gente porque si quisieran cambiar esto, prohibirían por completo la parada de tráfico con pretexto”, dijo Khan el martes.

“Ese pretexto se trata de la discriminación racial, se trata de atacar a comunidades particulares y se trata de acoso e intimidación constantes'', agregó.

Mona Sutton, quien se identificó como la representante de la Junta Asesora de la Policía Comunitaria para la Oficina Sur y el Área del Puerto dijo que se oponía a la actualización de la política por limitar la capacidad de los oficiales para hacer paradas, argumentando en contra de las creencias de otros que socava la confianza pública en la policía.

Otra persona que llamó también se opuso a los cambios a la política, diciendo que las paradas de tráfico con pretexto conducen a que los oficiales encuentren armas de fuego y drogas.

El jefe de policía Michel Moore respondió a esas preocupaciones el martes.

“He escuchado ampliamente a miembros de esta organización que creen que esta política nos impedirá identificar a los responsables de delitos violentos, nos impedirá identificar a quienes portan armas, armas de fuego, participan en violencia callejera. Creo firmemente que ese no es el caso”, dijo Moore.

En un preámbulo de la política que se agregará al manual, el Departamento de Policía de Los Ángeles señala:

“Si bien el ejercicio de la discreción de un oficial al iniciar una 'detención' o la realización de una detención está autorizada por la ley, debe reflejar el equilibrio necesario del papel de la aplicación de la ley en la prevención del delito y luego mantener la confianza de la comunidad de que las acciones del oficial son justas y sin prejuicios''.

El Fiscal General de California Rob Bonta reveló el resultado de un operativo de cinco días contra personas que legalmente tienen prohibido el uso de armas de fuego.

La declaración agrega que las paradas pueden promover la seguridad pública y proteger al público, pero puede someter a automovilistas y peatones a ``inconvenientes, confusión y ansiedad'', así como dañar la relación entre la policía y la comunidad, y muchos consideran que tales paradas son racistas o injustas.

“Para mantener la confianza pública, el uso de pretextos por parte del Departamento se detiene como la estrategia de reducción del crimen debe medirse para promover el logro del equilibrio necesario entre la percepción de equidad y la identificación del involucrado en una conducta delictiva grave'', agrega el preámbulo.

Los comentarios del comisionado Briggs de que las paradas de tráfico con pretexto no han reducido el crimen violento atrajo la oposición de la Liga Protectora de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de policía de Los Ángeles.

“El comisionado de policía Briggs debería salir de su tribuna, hacer sus deberes y decir la verdad sobre las paradas de pretexto y el importante papel que desempeñan para sacar las armas de nuestras calles'', dijo la Junta Directiva de la liga en una declaración emitida después de la reunión.

“El año pasado, solo en la División Newton, los oficiales recuperaron 817 armas de fuego durante 726 incidentes. De los 726 incidentes, 699 resultaron en un arresto que se están realizando, de los cuales 507 sospechosos fueron detenidos por controles de tráfico y 115 por paradas de peatones. Esa es una cantidad significativa de armas ilegales sacadas de nuestros vecindarios'', continuó el comunicado.