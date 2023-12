Ladrones fingen ser oficiales de LAPD para robar en una casa en Lake Balboa

Tres hombres se anunciaron como agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un aterrador allanamiento el miércoles por la noche en una casa de Lake Balboa, dijo la policía.

Una persona que cuidaba la casa era la única persona en la vivienda en el momento del robo en la cuadra 7000 de la Avenida Forbes. No se reportaron arrestos la madrugada del jueves.

La cuidadora le dijo a la policía que estaba en el dormitorio trasero cuando los ladrones rompieron una ventana para entrar a la casa. Anunciaron que eran agentes del LAPD y, cuando ella respondió, huyeron con su bolso, le dijo a la policía.

Las descripciones detalladas de los ladrones no estuvieron disponibles de inmediato.

No se reportaron heridos.

