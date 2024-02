Ladrones roban negocio familiar en Downey

Un negocio hispano fue blanco de un par de ladrones quienes entraron a robar el establecimiento, su botín, dinero en efectivo y varias herramientas de trabajo.

Este fue otro atraco que se suma a la larga lista de robos a negocios, como hemos informado en varias ocasiones y aunque las cámaras de seguridad captaron el momento en que desmantelan la puerta, los ladrones lograron su cometido.

Con una tranquilidad de asombro y sin tentarse el corazón, dos personas desmantelaron el cristal de la puerta de la entrada para ingresar al negocio y cometer el robo.

“Se llevaron toda nuestra herramienta, las máquinas se llevaron mis peines como yo digo como te vas a llevar peines usados you know”, dijo Gabriel Torres, empleado del lugar.

Los hechos se registraron la madrugada del pasado viernes en una peluquería ubicada sobre la cuadra 8,000 de Stewart y Gray Road de la ciudad de Downey, en donde además de efectuar el robo causaron un caos que afectó a los trabajadores del lugar.

“Se llevaron dinero obviamente pero eso no fue lo último, los clientes comenzaron a llegar y tuvimos que decirles sorry pero no tenemos herramientas, más de la mitad del día tuvimos que ir a comprar lo que ocupábamos”, dijo Torres.

El atraco fue reportado al departamento de la policía de la ciudad, y después de analizar la situación tanto el dueño del lugar como los trabajadores, les causó tal vez un poco de gracia pensar que los ladrones se llevaron cosas que tal vez ni siquiera saben para qué sirven

“No entiendo porque se robarían la herramienta de alguien. para ser barbero te enseñan que tienes que limpiar y ajustar tus máquinas y si ellos no saben de que les sirven”, dijo Torres.

“Nos arruinaron nuestro fin de semana, me causaron una pérdida de dinero de herramienta que se va a terminar tirándola a la basura”, dijo Victor Munoz, dueño del lugar.

“Lo que no entendemos es que se llevaron las máquinas pero no los cargadores entonces no te sirven las máquinas entonces nadie gana aquí”, dijo Torres.

El monto de lo robado entre efectivo y herramienta, que no podrán usar asciende a unos $6,000 dólares. Cualquier información de los sospechosos comuníquese con la policía de esta ciudad.