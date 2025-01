La ACLU dice haber recibido denuncias de supuestas detenciones de inmigrantes por perfil racial

Crece la preocupación por las detenciones de personas sin documentos por posible perfil racial, ya que unas personas afirman fueron detenidas por agentes de ICE solo por el color de su piel.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) confirmó a Telemundo 52 que ha recibido varias denuncias de supuestas detenciones de inmigrantes por perfil racial, sin embargo, también señalaron que estos casos han ocurrido tanto en la administración del presidente Trump como el gobierno previo de Joe Biden.

El video de un teléfono celular muestra el momento en que agentes de inmigración detuvieron a Ernesto Campos y a uno de sus empleados en Bakersfield hace tres semanas.

En el video, Campos, un ciudadano estadounidense, se escucha al agente de ICE pidiéndole una identificación y que salga del vehículo.

"'Y si no me la entregas, te voy a ponchar la llanta'", y le dije, "pues haz lo que tengas que hacer, [entonces el agente] agarra la navaja y me las poncha [las llantas]”, dijo Campos.

En el video, uno de los agentes le pide bajar las ventanas de su camioneta a Campos, de lo contrario, amenaza con romper los vidrios. Fue entonces cuando dijo que accedió a hacerlo.

“Ya fue que le dije a mi compañero, baja el vidrio y ya abre la puerta. La migra lo toma a la fuerza y lo esposa y me dijo que me quedara en el carro”, dijo Campos.

Posteriormente, otro oficial le informa a Campos que estaba bajo arresto por transportar a una persona sin documentos.

“A mí me dejaron cuatro horas esposado y allí sentado, no más”, dijo Campos.

Tras una larga espera, Campos, que trabaja como jardinero, fue liberado, ya que había presentado su licencia de conducir de California, pero su compañero fue procesado.

“De que no más están parando a la gente cómo se mira por el color de piel, y eso pienso que no está bien”, dijo Campos.

La ACLU del sur de California asegura que las detenciones de ICE por perfil racial les preocupan, tanto en los operativos actuales de la administración Trump como en la previa.

“Hemos recibido información de muchos casos, donde la persona piensa que fue detenida simplemente por su perfil racial, ya sea por ser nativos de Estados Unidos o por ser de perfil hispano”, dijo Eva Bitrán, directora de derechos de inmigrantes de ACLU.

Muchas de las personas detenidas por supuesto perfil racial, asegura la ACLU iban manejando y no habrían cometido ninguna infracción de tránsito. La recomendación, si usted es residente legal o tiene permiso de trabajo, es siempre llevar consigo sus documentos.

“Primero que nada saber o no si están detenidas y de preguntarle al agente, estoy detenido o puede seguirme en mi camino”, dijo Bitrán.

Pero si el agente confirma que el inmigrante está detenido, Bitrán dice: “De ahí uno tiene el derecho a guardar silencio y decir, yo no voy a contestar preguntas, quiero hablar con un abogado”.

La ACLU recomienda nunca firmar una orden de deportación voluntaria, y le recuerda a los ciudadanos estadounidenses nacidos o naturalizados que no tienen la obligación de mostrar sus documentos. Pero sí deben de seguir las instrucciones de un oficial de inmigración si le informa que están detenidos.