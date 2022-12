Primera mujer mexicana en viajar al espacio inspira a otros a superar las expectativas

Una exastronauta, ingeniero de la NASA y pionera que ha trabajado en telescopios para el JPL visitó a los estudiantes de una escuela del condado de Orange para inspirarlos con su experiencia.

Katya Echazarreta fue la primera mujer nacida en México en dar el salto gigante de la Tierra al espacio a los 26 años.

Seis meses después, quiere que los estudiantes de la Academia Magnolia sepan que para ellos el cielo también es el límite.

Su historia es una de sacrificio.

Trabajó en McDonald's y ahorró $1,000 para sacar a su madre y hermanos de una mala situación.

Ella usa esa experiencia para explicar la vida en los términos de un adolescente.

Luego se convirtió en ingeniería de la NASA y dice que era una “fanática de los astronautas” antes de convertirse en uno de ellos.

Echazarreta sabía que las probabilidades estaban en su contra, lo cual era parte de su mensaje. Ella fue elegida de un campo de 7,000 para ser la que iría al espacio.

El mensaje viene con un desafío. McDonald's tiene medio millón de dólares en becas para 30 estudiantes universitarios en todo el país.

“Los recursos están ahí, así que espero que los aprovechen y hagan algo por sí mismos”, dijo Víctor Quiroz, propietario de una tienda McDonald's.

Los estudiantes de la Academia Magnolia se enfocan en ciencias, arte y matemáticas.

Echazaretta dice que durante su viaje espacial de 90 minutos experimentó lo que se conoce como el efecto general. Un cambio en el pensamiento que, según ella, le sucede a todos los que ven la Tierra desde lejos.

“Las personas que van al espacio son pilotos, científicos y militares que nunca se imaginaron a sí mismos como humanitarios o activistas y regresan como eso”, dijo Echazaretta.

Su objetivo ahora es lograr más cambios de los estudiantes que todavía tienen los pies firmemente plantados en el suelo.

