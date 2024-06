Joven pisa jeringa usada en el Sur de Los Ángeles; ahora busca respuestas

Un joven se encuentra angustiado y en busca de respuestas después de pisar una jeringa que, según se presume, fue desechada por personas sin hogar mientras se dirigía su casa en el sur de Los Ángeles.

El incidente ocurrió cerca de Florence y Graham. Roberto Sánchez se dirigía a casa después de trabajar y acababa de bajar en la estación del metro en Slauson y Long Beach Boulevard.

Decidió tomar un atajo que atraviesa las vías del tren. Mientras caminaba, sintió algo afilado que penetraba su pie. “Yo supe que era una jeringa porque a mí no me gustan las jeringas, yo tengo fobia a las jeringas. Entonces yo chequé bien y era una jeringa que estaba usada y para empezar se metió a mi pie”, dijo Sánchez.

Sánchez señaló que el área donde ocurrió el incidente está llena de basura, incluidas numerosas jeringas. Él sospecha que estas se han acumulado debido a la presencia de indigentes. “Empecé a examinar todo fue cuando yo me di cuenta que había no sólo una no sólo dos no sólo cinco pero varias y usadas", dijo Sánchez.

Tras el incidente, Sánchez acudió inmediatamente a un hospital. Expresó su temor por los posibles riesgos para la salud y la posibilidad de contraer alguna enfermedad.

"Muy asustado y todavía estoy en eso, que no sé que me va a pasar con infecciones; tenemos que esperar que todo regrese para atrás. Dios quiera que todo esté bien, pero eso es algo que no debería pasarle a nadie," dijo Sánchez.

El atajo que Sánchez tomó está marcado como propiedad privada de Union Pacific. La empresa indicó que comparte las responsabilidades de mantenimiento del área con Metro.

En un comunicado, Union Pacific afirmó: “Instamos encarecidamente a los miembros del público a no invadir la propiedad privada del ferrocarril ni a desechar artículos de manera ilegal. No solo es un delito, sino que también es peligroso.”

Sánchez enfatizó que la zona es insegura y que necesita mejor vigilancia y protección para el público. "Regulaciones contra indigentes más que nada y contra drogas y jeringas y y tener tener gente que limpia todo eso", dijo Sánchez.

El incidente pone de manifiesto un problema mayor en el vecindario del sur de Los Ángeles, donde la acumulación de desechos, incluidas jeringas usadas, representa un riesgo significativo para los transeúntes.

"El consumo de drogas es uno de los principales problemas sociales que asolan la zona de Los Ángeles y el país en general, y que afecta no sólo a quienes las consumen, sino a todos los que deben enfrentarse a las consecuencias de lo que dejan tras de sí. Los dedicados y trabajadores empleados de Metro limpian nuestros autobuses, trenes y estaciones. Esperamos que nuestros socios de la ciudad y el condado mantengan las aceras de la ciudad y el condado limpias y seguras para los viajeros de Metro y todos los peatones", respondio Metro en un comunicado.