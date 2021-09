Joven pierde cientos de dólares al comprar un iPhone que resultó ser un juguete

La ilusión de tener su primer iPhone hizo que una jovencita cayera en una estafa que la dejo devastada.

Telemundo 52 Responde habló con la víctima, quien quiso compartir su pesadilla, para evitar que otros pasaran por lo mismo.

Realmente es indignante ver que esto suceda, porque la familia perdió el dinero que su papó con tanto cariño había ahorrado para celebrar la graduación de esta joven que es muy buena hija, y realmente dedicada a sus estudios.

Juan Alejandre está orgulloso de su hija Samantha, quien se graduó de la preparatoria Paramount en 5.º lugar en su clase, además de que recibió una beca para ir a UCLA, así que quiso darle un gusto, el iPhone 12, que ella tanto quería.

“Pensamos en comprar en una tienda, pero estaban muy caros, $1,400, $1,500, los iPhone 12.

Así que, optó por buscar uno en las aplicaciones de venta más populares.

“Mi otra hija compró un teléfono por la aplicación y le salió bueno, entonces mi hija empezó a buscar y miró muchas ofertas de $700 o $720 dólares”, contó el señor Alejandre.

Se decidió por uno que encontró en Offerup por $700, y se citó en un café con el vendedor, al llegar, cuenta Samantha que el joven le mostró el teléfono, y ella se emocionó.

“Nos enseñó el iPhone y dije, mira está como nuevo! Nada de “scratches” [rasguños], y yo nunca he tenido uno nuevo, entonces no sabía si era verdad o no, y me ilusioné”, contó Samantha Alejendre.

Samantha le pagó al joven, y él se fue, pero al llegar a la casa… Samantha descubrió que era solo el caparazón, pues el sistema no funcionaba.

“Si tú lo ves, es un iPhone. ¡Es un iPhone! Nada más que, si tú lo pudieras cargar, no pesa nada, entonces yo lo llevé a un T-Mobile, y el muchacho. Me dijo, “es increíble. El iPhone tiene Apple Store, tiene todas las funciones, pero se abre diferente al iPhone, es idéntico, pero es un juguete”, dijo Samantha.

“Me da mucha tristeza, porque mi papá gastó mucho dinero”, dijo.

Para evitar desilusiones así, si va a comprar un iPhone usado, tome en cuenta que si es robado, no va a funcionar, pues Apple tiene un candado para bloquear el uso de un teléfono reportado robado. También asegúrese de que el teléfono sea compatible con su compañía de servicio celular, o no podrá activarlo. Y por último opte por comprar en compañías de reputación, para tener garantía, en caso de que haya algún problema.

Aunque aún conmovida, Samantha quiso pasar la voz.

“Yo quiero ayudar a la gente para que no caiga en la misma trampa como yo”.

Telemundo 52 Responde insta que tome nota de la experiencia de la familia Alejendre y piense muy bien antes de pagar por un celular, si no es de una tienda oficial.