Pagaban sus deudas mensualmente, pero dos pagos nunca se registraron

Nuestros televidentes pagan puntualmente sus mensualidades para saldar la deuda de los jetskis que compraron, pero dos pagos, no se registraron a su cuenta, y no lograban aclarar el problema.

Eran pagos considerables, y tenían comprobantes de que se habían cobrado, pero, aun así, no lograban que les acreditaran su dinero, hasta que se involucró Telemundo 52 Responde.

La familia Chávez goza mucho sus paseos al lago Silverlake, por eso, en el 2019, decidieron comprar un par de jetskis.

“A mi esposo siempre le ha gustado, así sobre el mar, en el agua. Se olvida uno todo, del trabajo, es bien divertido [el jetski]” dijo Martina Campos, financió un par de jetskis.

Lo que no le divirtió en lo más mínimo, fue enterarse de que dos de sus pagos, de mil dólares cada uno, no se abonaron a su cuenta.

“Se perdió el Money Order de mil dólares de enero y febrero, y cuando yo hablé para reclamar de ese dinero decían que lo había mandado a la dirección incorrecta, cuando yo todos los Money Orders los tengo a la misma dirección y tengo pruebas”, dijo Campos.

Indignada, pues todos sus pagos los hace siempre iguales, habló al correo, donde le confirmaron que ambos giros postales, se habían cobrado, uno por Synchrony Bank, que finalmente le acreditaron a su cuenta, pero el otro, por algún motivo, se envió a Capital One.

“Cuando yo hable a Capital One a investigar, me dijeron que no me podían dar información porque no tenía cuenta con ellos”, agregó Campos.

Campos dijo que estaba desesperada.

“Esta situación a mí me causo tanto estrés que hasta al hospital caí, porque se imagina, con la pandemia, y luego para que se pierdan $2 mil dólares y nomás te regresen mil”, dijo Campos.

Telemundo 52 Responde se comunicó con Synchrony Bank donde explicaron que, en enero del 2020, el préstamo de la familia Campos se vendió a Yamaha Motor Finance, y que se les notificó por escrito a los clientes. Aparentemente fue por eso que los pagos, no se abonaron a la cuenta correcta, pero tras la intervención de Telemundo 52 Responde, el dinero, volvió a manos de la familia Campos.

“Me mandó un cheque de mil dólares Capital One, cuando también no me querían ayudar, hasta que yo creo que ustedes empezaron a hablar con ellos”, agregó.

Pero ahora, ya todo está en orden, y su familia, puede seguir gozando de sus jetskis.

“Más que todo agradecida a ustedes que nos ayudó a alzar la voz, y que uno no debe tener miedo y no quedarse callado, hay que buscar soluciones uno para no permitir que hagan estas injusticias”, dijo Campos.

Telemundo 52 Respondo dijo que este caso es un recordatorio de la importancia de guardar todos sus recibos y comprobantes, tal como hizo la señora Campos, porque solo así se pueden aclarar las cosas en caso de que haya malentendidos y problemas como los que tuvo ella.