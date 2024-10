Un hombre de 71 años sufre agresión frente a su casa en Irvine

Una familia del condado de Orange se sentía frustrada después de que un pariente mayor fuera atacado al azar a plena luz del día afuera de su casa en Irvine.

Las imágenes de vigilancia capturaron el asalto descarado y no provocado que tuvo lugar el 1 de octubre cerca de Jamboree y Portola Parkway. El video muestra al hombre de 71 años que de repente es abordado por un hombre más joven y luego derribado en la calle. Después de la caída, el agresor se va y deja a la víctima en el suelo.

La hija del hombre, Julie, dijo a la estación hermana NBC4 que todavía están tratando de darle sentido al ataque.

Un trabajador de estacionamiento valet parking fue brutalmente golpeado por un hombre que, después de dejarlo inconsciente, se dio a la fuga. Luis Zaragoza reporta para Telemundo 52 a las 6:00 p.m. el 17 de septiembre de 2024.

“Miró hacia arriba y, de repente, este joven estaba en su cara empujándolo”, dijo Julie. Se negó a proporcionar su apellido por temor a su seguridad y la de su familia. “Mi padre reaccionó tratando de huir de él y mientras lo golpeaban y salía corriendo, cayó muy fuerte. Cuando cayó, este caballero continuó tratando de golpearlo”.

La víctima estaba en la entrada de su casa a punto de irse a trabajar cuando ocurrió el asalto aleatorio.

“Tiene rasguños, arañazos. Tiene la rodilla muy en carne viva; está vendada”, dijo Julie.

La familia presentó una denuncia ante la policía. Hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con el ataque.

“Mi objetivo principal es la prevención para que podamos identificar a esta persona”, dijo Julie. “Para poder brindarle toda la ayuda que necesite para detener este comportamiento. Podría estar trotando de manera casual mientras golpea a la gente y lastima a la gente mientras está fuera, y eso no está bien”.

Cualquier persona que tenga información sobre el caso o que reconozca al agresor debe comunicarse con el Departamento de Policía de Irvine al 949-724-7000.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.