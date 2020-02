Investigan mortal caída de pareja en Garden Grove

La policía investiga la muerte de una mujer cuando cayó junto con su novio del tercer piso de una casa en Garden Grove.

“Los oficiales llegaron con los bomberos y encontraron a dos personas, una adulta que falleció y el otro adulto lo trasladaron al hospital”, dijo Luis Pallán, sargento de la policía de Garden Grove.

La policía respondió a una residencia el lunes a las 9 p.m. después de recibir la llamada de un compañero de vivienda de las victimas quien dijo que antes de la tragedia solo escuchó un argumento entre los dos.

“De alguna manera [la pareja] llegó a la ventana del tercer piso, después al techo, y en algún momento se cayeron y terminaron en el piso”, informó Carl Whitney, el portavoz de la policía de Garden Grove.

Las autoridades señalaron que todavía no lo consideran como un suicidio ya que sigue el caso bajo investigación.

Actualmente investigan el caso como una muerte sospechosa y están tratando de descifrar el motivo del argumento, que se fueran al techo y después se cayeran del tercer piso.

“Fueron novios y no sé si eso fue lo que pasó. Si fue violencia doméstica o no. En este momento no sabemos”, señaló Whitney.

Se espera que la investigación determine si alguna de las víctimas trató de detener al otro para que no cayera al vacío, o si uno de ellos fue empujado intencionalmente.

La pareja aún no ha sido identificada, lo único que se sabe es que ambos son de origen vietnamita. La mujer tenía 31 años y el hombre 45.