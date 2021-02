Instan a propietarios de alquiler a inscribirse en programa para albergar a personas sin hogar

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles instó el jueves a los propietarios a inscribirse en el programa LeaseUp, que une a propietarios con personas sin hogar con un alquiler garantizado por el gobierno.

El programa está financiado por LAHSA y el condado de Los Ángeles, y desde su lanzamiento en noviembre, ha creado un total de 1,201 unidades privadas a personas previamente sin vivienda.

Según LAHSA, 600 de los propietarios optaron por agregar más unidades después de participar en el programa.

Los propietarios reciben una tarifa de retención para cubrir de las demoras mientras el programa funciona para llenar una unidad vacía, así como $10,000 por una póliza de seguro respaldada por el gobierno.

También reciben apoyo al propietario de la propiedad las 24 horas, incluido un especialista en vivienda dedicado y administrador de casos que realiza un registro mensual a la propiedad.

Jennifer Hark-Dietz, directora ejecutiva adjunta y ejecutiva Director de People Assisting The Homeless (PATH), que opera el programa, dijo:

“Este es un caso clásico de 'hacer lo bueno para hacer mejor”. Los propietarios quienes ya participan en este programa están recibiendo tarifas de mercado con garantías gubernamentales. Los inquilinos que se mudan a estos apartamentos han encontrado un lugar al que pueden llamar hogar, algo que tanto deseaban y necesitaban”.

LeaseUp es parte de la estrategia del condado para la participación de los propietarios en albergar a personas sin hogar durante la pandemia de COVID-19.

“Para los propietarios, es un sueño hecho realidad. Ya que la renta mensual es garantizada y no hay necesidad de ir a cobrarla”, dijo el alcalde Eric Garcetti sobre el programa el miércoles .

El propietario, fundador de Pacific Crest Real Estate y Comisionado de la Autoridad de Vivienda de Los Ángeles, Daniel Tenenbaum, dijo lo siguiente:

“Soy un sindicato inmobiliario y mi obligación con mis inversores es para maximizar su retorno. Con LeaseUp, puedo cumplir con esa obligación mientras también hacer lo correcto para nuestra comunidad”.

“Obtenemos las tarifas de retención y pagos de alquiler mensuales durante un tiempo que muchos propietarios de apartamentos están teniendo problemas en recibir la renta. Conseguimos rentas adecuadas al mercado de nuestras unidades y minimizamos la cantidad de rotación de inquilinos en las unidades que de lo contrario, giraría con más frecuencia. Tendemos a tener una tenencia más larga y cuando alguien se muda, lo llenan las unidades rápidamente, de modo que maximizamos la ocupación de las unidades, y como resultado hay mayores ingresos”.

Demetria Sells, gerente de la propiedad de Pacific Crest, dijo que cuando uno de las unidades de Pacific Crest están desocupadas, le informan a PATH que está vacío y luego reciben inmediatamente una tarifa de retención. PATH trabaja para llenar la unidad en dos meses.

“Nuestros inquilinos han sido maravillosos. Cuando ves lo que está pasando en nuestras calles, me pregunto por qué más lugares no están haciendo esto”, dijo Sells.

El programa ayudó a Irvin Martínez, que no tenía vivienda al salir del programa Proyecto Roomkey, que proporciona alojamiento temporal en habitaciones de hotel, y que ahora se mudó a un apartamento tipo estudio la semana pasada. Anteriormente pasó dos años en albergues.

“Cuando llegó COVID por primera vez, me estaba quedando en un albergue en Echo Park, pero tuvieron que limitar la cantidad de personas, y me tuve que salir porque ya no había espacio”, dijo Martínez.

“Busqué alojamiento en todas partes, en línea y Craigslist, pero nadie estaba aceptando pagos de alquiler de tercera. Pero luego mi navegante de vivienda navegante, Tyson, llegó. Tyson me llamó y me contó sobre este estudio, eché un vistazo, me encantó y una semana después, me mudé a mi propio apartamento. Ahora que estoy aquí, puedo concentrarme en mi educación en L.A Trade Tech. Estoy estudiando 'mecánico diésel' y espero graduarme y comenzar una carrera como mecánico”, dijo.

El navegador de viviendas de Martínez, Tyson Pursley, que trabaja para A Bridge Home, dijo que actualmente está trabajando con 25 hogares, la mitad de los cuales son personas que quedaron sin hogar por primera vez después de haber sido desalojados a pesar de la moratoria de COVID-19.

“LeaseUp es el primer lugar que busco ahora para encontrar unidades. Estas son personas que han atravesado tiempos difíciles.

En cuanto pueden mudarse a su propia casa, ya pueden tener el tiempo, la tranquilidad y el espacio para trabajar en su salud, familia, educación y carreras”, dijo Pursley.

Los propietarios que quieran inscribirse al programa pueden llamar al 323-428-4742, o enviar un correo electrónico a leaseupla@epath.org y/o visitar la página leaseupla.org.