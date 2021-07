Inquilinos con necesidades especiales piden ayuda para arreglar elevador descompuesto

Varios televidentes llamarón a Telemundo 52 Responde desesperados porque el edificio en el que viven tiene un elevador que, según dicen, no ha funcionado bien por casi un mes.

Los vecinos están preocupados sobre todo porque el edificio de 4 pisos, hay personas que no pueden usar las escaleras, ya que se encuentran incapacitadas por condiciones médicas.

“Un día casi me desmallo en la escalera porque ya no aguantaba la rodilla”, dijo Katy Martínez, el elevador de su edificio no funciona bien.

La señora Martínez dijo que está desesperada, pues asegura que el elevador del edificio donde vive tiene casi 4 semanas sin funcionar adecuadamente, y ella tiene problemas en su pierna.

“¡Es un dolor fuerte! ¡Yo tengo el ligamento estirado! ¡Tengo diagnóstico médico”!, e insiste, no es la única a la que afecta la falta del elevador

“No es justo que el dueño del edificio no arregle, porque aquí hay muchas personas que tienen niños, y repito, gente discapacitada, en silla de ruedas también”, añadió.

El elevador tiene un letrero advirtiendo que se sobrecalentará si se deja en el 3.er o 4.º piso, y piden a los inquilinos que, si lo usan, lo envíen al lobby, para evitar que se atore, anunciando que ya se pidieron las partes para arreglarlo permanentemente, pero tomará unas semanas.

Telemundo 52 Responde habló con el administrador quien nos aseguró que el elevador solo estuvo fuera de comisión durante tres días, y que ya está funcionando, aunque se le hará una reparación mayor cuando llegue la refacción que ordenaron.

Telemundo 52 Responde también consultó a una experta sobre los derechos de los inquilinos, y esto fue lo que dijo Leah Simon-Weisberg, directora legal de ACCE de los derechos de inquilinos.

“Un ascensor es algo muy serio, y un día, lo máximo dos es razonable, pero a partir de eso, el dueño sí debe poner a los inquilinos en un hotel si ellos no son capaces de subir las escaleras”.

Simon-Weisberg explicó que todo inquilino tiene derechos, y en casos así, podrían exigirle al dueño una reducción de su renta o dinero para pagar alojamiento mientras se corrige el problema.

“Especialmente si un inquilino no puede subir a su apartamento porque no pueden andar bien, son mayores de edad o cuestiones de salud”, añadió Simon-Weisberg.

También recomendó que, tras hablar con el administrador o dueño, y no recibir una solución, el inquilino se comunique al Departamento de Vivienda, HCIDLA por sus siglas en inglés, al 866- 557-7368, para presentar un reclamo formal, y para que envíen un inspector y se tomen las medidas necesarias.

Por cierto que ACCE, ofrece clínicas de asesoría a inquilinos en español, y les pueden ayudar a conseguir apoyo legal de ser necesario

Para pedir asesoría a la Alianza de Californianos por el Empoderamiento Comunitario (ACCE) llamé al 818-447-1669 o en español, puede mandar un mensaje de texto al 323-597-3059, y en el mensaje ponga la palabra "organizar". También pueden entrar a la página de internet al https://www.acceaction.org/covidevictionprotections