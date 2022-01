Inmigrante, víctima y testigo de crimen violento podría solicitar para la visa U

Tras vivir un traumático incidente, nuestro televidente contacto a Telemundo 52 Responde, en busca de ayuda.

Alejandro Arroyo de Anda fue víctima y testigo de un ataque que terminó con la muerte de dos personas, y le dijeron que tras colaborar con la policía podría tramitar una Visa U, pero no sabía por dónde empezar, así que Telemundo 52 Responde los puso en contacto con valiosos recursos, disponibles para todos los inmigrantes en Los Ángeles.

El 4 de diciembre quedará grabado para siempre en su memoria, desafortunadamente, porque vivió un ataque inesperado.

“Llega una persona totalmente cubierta, con capucha, con máscara negra. Saca una pistola, y nos empieza a disparar a corto rango, es una ejecución, yo veo como le da dos balazos a una persona en la cabeza, la joven con la que estaba platicando también le da otro balazo en la cabeza”, dijo Arroyo de Anda, víctima de un ataque a balazos.

Segundos antes, cuenta Arroyo de Anda, estaba tranquilamente esperando el camión, a lado de una joven y otros dos hombres, y en cuanto empezaron los tiros, trató de ponerse a salvo.

“Corrí muy rápido, y me caí, por eso no me dio a mí [la bala]”, contó.

Al hombre que corría a su lado, recuerda, sí lo alcanzaron las balas.

“Se cae, se desploma en las escaleras, y mi primera reacción fue recogerlo, y lo subo a los escalones que nos faltaban”, dijo.

Llamaron al 911, y poco después, llego la policía, pero ya era demasiado tarde.

“[Luego] veo dos cuerpos, el de la joven, y otro muchacho ya sin vida”, dijo Arroyo de Anda.

"Fue una verdadera pesadilla".

“Ver como asesinan a alguien, enfrente de mí. Fue muy difícil. Tuve muchísima suerte de salir ileso, físicamente, pero, emocionalmente”, agregó Arroyo de Anda.

Sus amistades, dijo el señor Arroyo de Anda, le recomendaron solicitar una Visa U, otorgada a víctimas de crímenes violentos que colaboran con las autoridades, pero no sabía por dónde empezar. Fue cuando llamó a Telemundo 52 Responde y rápidamente, nos comunicamos con la oficina de asuntos del inmigrante del condado de Los Ángeles.

“Sin ningún costo, hablamos con la gente, les informamos qué es lo que deben de hacer, y luego los canalizamos a una organización que esté aprobada”, dijo Rigoberto Reyes, oficina de Asuntos del Inmigrante del Condado de Los Ángeles.

Lo más importante, es no caer en manos de personas sin escrúpulos.

“Hay que tener mucha precaución con los notarios públicos, los consultantes de inmigración, paralegales que a veces no cobran por estos servicios, y no saben en realidad lo que están haciendo”, añadió Reyes.

Si usted necesita asesoría para encontrar un abogado experto en inmigración, llame al Departamento de Asuntos del Inmigrante, al 1-800-593-8222

Recuerde que la Oficina de Asuntos del Inmigrante trabaja con organizaciones acreditadas, donde le pueden brindar ayuda legal gratis o a muy bajo costo, y lo mejor es que así no arriesgará su caso y su dinero.