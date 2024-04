Informe: 62 personas sin hogar inscritas en refugios y programas de Long Beach murieron en 3 años

El sitio Project Homekey Best Western en Long Beach Boulevard representó 20 de las 62 muertes de personas sin hogar inscritas en 12 refugios o programas financiados por la ciudad desde 2021, según datos solicitados por NBCLA y publicados por la ciudad de Long Beach.

El sitio, ubicado en 1725 Long Beach Blvd., había sido el centro de preocupación de los exempleados que se quejaron de que la falta de personal podría haber contribuido al aumento de las muertes de los inscritos en las instalaciones. Un total de ocho personas murieron en el lugar y otras 11 murieron fuera del lugar, la mayoría en hospitales.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Project Home Key proporciona servicios y viviendas de transición temporales para personas sin hogar.

"La principal causa de muerte, cuando se determinó una causa, fue el cáncer", escribió la ciudad de Long Beach en un comunicado anterior.

El sitio del Proyecto Homekey, administrado por Illumination Foundation, con sede en el condado de Orange, recibió tres contratos anuales de $2 millones o más para administrar la instalación de 99 camas desde marzo de 2021.

Los correos electrónicos obtenidos por NBC4 indican que los ejecutivos de la Illumination Foundation alertaron al gerente de la Oficina de Servicios para Personas sin Hogar de Long Beach, Paul Duncan, sobre las preocupaciones de los trabajadores sociales sobre la falta de asistentes médicos y consejeros en adicción a las drogas adicionales.

Nuestra cadena hermana NBCLA contactó a Illumination Foundation para hacer comentarios el martes y anteriormente otras dos veces el mes pasado, pero no recibió respuesta.

Illumination Foundation finalizó su contrato con la ciudad en febrero y se contrató a una nueva organización sin fines de lucro, First to Serve, Inc., para operar las instalaciones.

El 3 de abril, la ciudad de Long Beach confirmó que el aumento de personal será parte de los nuevos cambios cuando un nuevo operador comience a tomar el control a finales de este mes.

"Esperamos cambios en las operaciones diarias desde lo que ha existido hasta ahora, que se trabajarán durante las próximas semanas", escribió Jennifer De Prez, Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Long Beach.

"Dentro del área de dotación de personal, habrá un aumento de 17 miembros del personal de apoyo en el lugar a 25. Habrá cuatro personas que serán administradores de casos en el lugar y uno de los administradores de casos será un médico de salud mental".