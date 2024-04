Auditoría: California gastó miles de millones en crisis de indigencia sin un seguimiento eficiente

California no ha realizado un seguimiento de su gasto para abordar la crisis de personas sin hogar en el estado ni de los resultados de sus programas, reveló una auditoría estatal esta semana.

El informe, que tardó más de un año en completarse y fue solicitado por un grupo bipartidista de legisladores, buscaba dar cuenta de los 24 mil millones de dólares que California ha gastado en su lucha contra las personas sin hogar.

“La auditoría no solo tuvo dificultades para medir la efectividad de los programas en los que gastamos dinero, sino que en la mayoría de los casos no tenemos suficiente información para siquiera medir los resultados de los programas y hacia dónde se destinan los dólares”, dijo el asambleísta de Folsom, Josh Hoover.

California gasta más en personas sin hogar cada año, pero el número de personas en la calle continúa aumentando hasta 181,399 en 2023.

El senador del estado de California, Roger Niello, que representa al condado de Yuba en el norte de California, dijo que se concentra demasiado poder en Sacramento y no en los 58 condados de California que normalmente administran los servicios de salud.

“El gobernador desarrolló 30 programas y han sido relegados a hacer lo que el estado les diga, y esa es una buena razón por la que las cosas son ineficaces y por qué no se informa adecuadamente sobre ellas”, dijo Niello.

La auditoría también analizó los servicios para personas sin hogar en San José y San Diego y encontró que ambas ciudades no contabilizaron exhaustivamente sus gastos ni midieron el éxito de muchos de sus programas.

“Gran parte del enfoque a nivel local está en sacar los dólares, cumplir con estos plazos de gasto, en lugar de determinar si estos dólares realmente están funcionando”, dijo Hoover. “En mi opinión, la última parte de eso equivale a aquello en lo que debemos concentrarnos, pero no es así”.

