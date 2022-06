Influencer pierde miles de dólares por una estafa en Instagram

Una televidente se ha convertido en una voz popular en las redes sociales, pero hace poco, cayó en un fraude, y lo peor es que sin darse cuenta de que la habían estafado, ayudó a convencer a sus seguidores de participar en la estafa.

Claudia Cantú se ha convertido en una “influencer” como se les conoce a quienes como ella, interactúan con decenas de miles de seguidores en todas sus plataformas, y fue justamente allí, donde asegura, cayó en manos de estafadores.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“En Instagram tenía más de 3,000, ahorita les he estado mandando mensajes en otra página que tengo para que me dejen de seguir. En TickTock tengo más de 90,000 seguidores”, dijo Claudia Cantú, “influencer” estafada.

Cantú les pide que la dejen de seguir, porque según cuenta, hace semanas cayó en un fraude. Una de sus amigas cibernéticas público un video en Instagram que llamó su atención, decía que había recibido miles de dólares tras hacer una presunta inversión, y Claudia decidió comunicarse con ella, para que se lo corroborara, lo cual hizo.

‘Todo es real, a mí me regresaron el dinero en 5 minutos’. Yo confiada en mi amiga de Instagram, porque había tenido ese video. Yo le mando el dinero a la persona, y ellos me mandan un link a mi teléfono para según ellos mandarme el dinero de regreso”, cuenta Cantú.

Le pidieron $400 para recibir $3,400, y tras mandarles el dinero, le enviaron el enlace, donde aparecía la cantidad acordada. Entonces feliz, ella hizo un video pasando la voz, como lo había hecho su seguidora.

“Guys…I just sent $400, and got $3,400”, les dijo a sus seguidores en un video para que confiaran, pues ella recibió el dinero en 35 minutos, sin embargo, momentos después de publicarlo, empezó la pesadilla.

“Primero hice el video, y luego no tenía acceso a nada. No tenía acceso ni a Instagram, ni a mi dinero. Ahorita en mi página de Instagram están subiendo videos de otras personas que han caído y también me siguen a mí, y les han quitado más de $1,500 a causa del video que subieron de Instagram”, explica Cantú.

Nos comunicamos con los representantes de Instagram, donde nos remitieron al centro de ayuda que ofrecen a personas afectadas.

Nos indicaron que podíamos presentar una queja. Sin embargo, como alertan los expertos, debido a la popularidad y rapidez de las plataformas sociales, lo mejor es no confiar en nadie que le invite a invertir o hacer transacciones de este tipo por estos medios, pues es una de las principales tácticas de fraude en estos días.

Claudia sabe que no podrá recuperar su dinero, pero lo que más lamenta, dice, es haber afectado a sus seguidores, y haber perdido su confianza. Ahora, su misión es alertar a quien puede.

“Por favor no caigan, esto no es verdad, no vas a recibir dinero, no inviertan en esto, todo esto es un fraude, esta es mi primera vez que hago esto y la última vez, se los juro que me siento super mal”, suplicó.

Además, pide a las víctimas reportar el hecho para detener este crimen.