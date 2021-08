Infestación de ratas retrasa el regreso a clases presenciales de una preparatoria

LOS ÁNGELES, California - Los padres y maestros de la preparatoria Schurr en Montebello están frustrados e indignados porque los estudiantes no podrán comenzar las clases presenciales, ya que la escuela está infestada de ratas.

Lo más alarmante es que según estos padres y educadores, esto no es un problema nuevo. Según ellos, ahora son tantas las ratas que han invadido los salones, que hasta los desechos de los roedores cubren los espacios donde deberían estar los alumnos y profesores.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Un video muestra el momento en que una rata salta desde un estante y se echa a correr en un salón de clases, sin embargo, la semana pasada cuando los maestros entraron a la preparatoria Schurr, los roedores habían completamente invadido el edificio principal de la escuela.



“Se podían oír las ratas en las paredes, y en otras clases, las ratas ya vivían ahí”, dijo Al Cuevas, maestro de la preparatoria Schurr.



“Inmediatamente miraron los desechos de ratas y la orina, [y los maestros] empezaron a limpiar, lo que no debieron hacer. No deben los maestros limpiar esas cosas”, dijo David Navar, presidente de la Asociación de Maestros de Montebello.



Diversas fotos muestran la gravedad del problema.



"Las ratas estaban viviendo en los gabinetes, y se estaban comiendo todo. En otra clase, la maestra tuvo que tirar todo", señaló Cuevas.



El distrito escolar de Montebello finalmente les comunicó por escrito a los padres que las clases presenciales supuestas a comenzar el lunes, debían a ser postergadas por al menos dos semanas mientras profesionales desinfectan el área y sacan a las ratas de la escuela.



“Uno de los edificios no está listo para que los niños lo ocupen”, dijo Pedro Flores, padre de estudiante.



Es un retraso que se pudo haber prevenido por lo que maestros dicen estar decepcionados con las autoridades escolares.



“Me siento triste por los alumnos porque estaban entusiasmados, y también los maestros”, dijo Cuevas.



“Algo que debió ser feliz el regreso a la escuela no ocurrió y es injusto que nuestros estudiantes no tengan acceso a su educación”, añadió Navar.



Por ahora, los maestros le dijeron a Telemundo 52 que se mantendrán con el sistema de enseñanza independiente hasta que se resuelva el problema, que podría ser un par de semanas.