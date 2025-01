Incendios forestales dañan monumentos de cine y televisión en Los Ángeles

La escuela secundaria donde Brian De Palma dio vida a la película “Carrie” de Stephen King, la casa estilo rancho de Will Rogers y un motel propiedad de William Randolph Hearst se encuentran entre algunas de las famosas estructuras que han sido dañadas o destruidas por los incendios forestales de California.

Los Ángeles es una ciudad llena de lugares emblemáticos, gracias a su papel coprotagonista en más de un siglo de entretenimiento filmado. Algunos lugares famosos, como el Hollywood Bowl, el Teatro Chino TCL y el Teatro Dolby, donde se celebran los Oscar, inicialmente parecían estar en peligro por el incendio de Hollywood Hills, pero al menos el jueves permanecieron al menos en gran parte ilesos. Pero los incendios han hecho mella en algunos sitios familiares.

Palisades Charter High School

La Palisades Charter High School sufrió “daños significativos”, aunque el edificio principal del campus sigue en pie. Fundada en 1961 y construida con un costo de 6 millones de dólares, la escuela secundaria actualmente atiende a unos 3.000 estudiantes en toda el área de Los Ángeles, aunque no hubo clases esta semana.

CRÉDITOS FAMOSOS: La adaptación de De Palma de 1976 de “Carrie”, protagonizada por Sissy Spacek como la adolescente marginada, es quizás el crédito más reconocible de Pali High. También actuó en escuelas secundarias en la nueva versión de 2003 de “Freaky Friday”, con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, la película de Kirsten Dunst “Crazy/Beautiful”, la película de Anne Hathaway “Havoc”, la serie de televisión “Teen Wolf” y “American Vandal” y el video musical de “good 4 u” de Olivia Rodrigo. Entre los exalumnos notables se incluyen el cineasta J.J. Abrams, los actores Jennifer Jason Leigh y Forest Whitaker, el músico will.i.am, la dueña de Los Angeles Lakers Jeanie Buss y el entrenador de los Golden State Warriors Steve Kerr.

La casa estilo rancho de Will Rogers

La casa estilo rancho Western de Will Rogers, una propiedad que data de la década de 1920, fue completamente destruida en el incendio de Palisades. Construido sobre 186 acres en el área de Pacific Palisades, con vista al Océano Pacífico, tenía 31 habitaciones, corrales, un establo, un picadero, una pista de lazo, un campo de polo, un campo de golf y senderos para caminatas. Fue donde el famoso actor (en su momento uno de los mejor pagados) y personalidad de la radio montaba a caballo y practicaba el lazo antes de su muerte en 1935. Su viuda, Betty Rogers, donó la propiedad al estado en 1944 y se convirtió en un parque estatal histórico.

CRÉDITOS FAMOSOS: El parque estatal apareció en la secuela de Barbra Streisand de 1975, "Funny Lady".

Topanga Ranch Motel

El incendio de Palisades también destruyó el Topanga Ranch Motel, un motel estilo bungalow de 30 habitaciones construido por William Randolph Hearst en 1929. La propiedad había estado deshabitada y deteriorándose durante casi 20 años, pero había planes para una restauración y reapertura en proceso.

CRÉDITOS FAMOSOS: La serie de televisión de los años 70 “Mannix”, así como un episodio de “Remington Steele”, la película de 1986 de Judd Nelson y Ally Sheedy “Blue City” y la película de 1991 de Bridget Fonda “Leather Jackets”.

Reel Inn Malibu

Esta marisquería en la Pacific Coast Highway y al otro lado de la calle del parque estatal Topanga Beach abrió en 1986 y se quemó hasta los cimientos en el incendio. En una publicación de Instagram, los propietarios escribieron que no estaban seguros de lo que quedaría del amado lugar. “Con suerte, los parques estatales nos dejarán reconstruir cuando se calme el polvo”, escribieron Teddy y Andy Leonard.

CRÉDITOS FAMOSOS: Ha aparecido en programas como “Man vs. Food” y “The Chew” y contó con personajes como Cindy Crawford, Paris Hilton y Jerry Seinfeld como fanáticos de su comida de mariscos fritos. También hizo un cameo en “24”.

El Museo del Conejo

El Museo del Conejo, una peculiar rareza de la zona de Los Ángeles, ubicado en Altadena y dedicado a todo lo relacionado con los conejos, también fue destruido. El museo tenía todo tipo de artículos con temática de conejos, desde cajas de Trix y botellas de Nesquik, parafernalia de Bugs Bunny y portadas de revistas del artista Bad Bunny. También había una Cámara de los Horrores del Lúpulo que detallaba el abuso histórico de los conejos y que tenía un requisito de edad: 13 años en adelante.

CRÉDITOS FAMOSOS: Ha aparecido en el Libro Guinness de los Récords Mundiales y ha aparecido en Ripley's Believe It Or Not!, la revista Smithsonian y en un episodio de "Visiting…With Huell Howser".