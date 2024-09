Lo mas reciente sobre los incendios Bridge, Airport y Line en el sur de California

Los bomberos están aumentando la contención de tres incendios forestales importantes después de un cambio drástico en las condiciones climáticas esta semana en el sur de California.

Los tres incendios más grandes de la región, los incendios Bridge, Airport y Line, comenzaron a principios de septiembre durante un período de días extremadamente calurosos.

A continuación, vea las actualizaciones sobre los incendios, incluida la información sobre el tamaño, la contención y la evacuación.

Incendio Bridge

El miércoles, el incendio Bridge estaba contenido en un 35 por ciento, con las advertencias de evacuación levantadas y las órdenes de evacuación rebajadas a advertencias tanto en Wrightwood como en Mt. Baldy.

Los aviones que arrojaban agua estaban apagando los puntos calientes alrededor de la esquina sureste de la zona del incendio. Se estaban estableciendo líneas de contención secundarias en el lado sur del incendio.

El flanco noroeste del incendio todavía tiene llamas dispersas. Al este, los bomberos estaban construyendo una línea al sur de Wright Mountain para evitar que el incendio llegara a Lytle Creek.

El incendio ha destruido 73 estructuras y dañado otras 16.

En el condado de Los Ángeles, una orden de evacuación seguía vigente para las comunidades de East Fork, incluido Camp Williams Resort y la cercana River Community.

En el condado de San Bernardino, las órdenes de evacuación seguían vigentes para el área al norte de Icehouse Canyon y a lo largo de la carretera Big Pines Canyon hasta la comunidad de Big Pines.

Una orden de evacuación que estaba vigente para toda la comunidad de Wrightwood se cambió a una advertencia de evacuación el martes.

También se mantuvo vigente una advertencia de evacuación para Shin Road al norte de Icehouse Canyon.

El incendio comenzó el 8 de septiembre cerca de las carreteras East Fork y Glendora Mountain.

Equipos de bomberos siguen luchando contra el incendio Bridge que continúa tu paso por los condados de San Bernardino y Los Ángeles. Christina Cázares reporta para Telemundo 52 a las 6:00 p.m. el 17 de septiembre del 2024.

Incendio Line

El incendio Line, que fue provocado por un incendio provocado, ha quemado más de 39,100 acres en el condado de San Bernardino. El miércoles, la contención estaba en un 50 por ciento.

Las órdenes de evacuación siguen vigentes debido a una orden de cierre de tierras, senderos y caminos del Bosque Nacional, incluido el desierto de San Gorgonio.

Las advertencias de evacuación están vigentes para el área de Big Bear Valley al este de la presa y al oeste de McAllister Road, incluido Fawnskin; todo Green Valley Lake, Running Springs, Arrowbear Lake, Angelus Oaks, Seven Oaks y todos los campamentos y cabañas en el área.

La autopista 330 está cerrada en dirección norte desde Highland Avenue hasta Live Oak.

Se informó de un crecimiento mínimo del incendio durante la noche debido en gran parte a la caída de las temperaturas. Se esperan condiciones parcialmente nubladas el miércoles, lo que debería ayudar a los bomberos a aumentar la contención y limpiar los puntos calientes.

Un hombre de 34 años de Norco ha sido acusado en relación con un incendio forestal que quemó más de 37,000 acres y obligó a evacuaciones en el condado de San Bernardino. Luis Zaragoza reporta para Telemundo 52 el 12 de septiembre de 2024.

Según los bomberos, ha habido múltiples incursiones con drones en el área del incendio Line.

“Esto impide nuestras operaciones de extinción de incendios y puede tener consecuencias mortales”, dijo Cal Fire. “Por favor, sea respetuoso con quienes combaten el incendio y con los miembros de la comunidad que se ven afectados por el fuego. Nunca vuele drones cerca de un incendio forestal. Si usted vuela, nosotros no podemos”.

Un hombre de Norco que fue acusado de iniciar el incendio se declaró inocente en el condado de San Bernardino.

El incendio Line destruyó una estructura y dañó otras cuatro.

Incendio Airport

El incendio Airport de 23,500 acres en los condados de Orange y Riverside estaba contenido en un 31 por ciento. El área de mayor contención incluía Lake Elsinore, Decker Canyon Road y Lakeland Village.

Las temperaturas más frías han ayudado a los bomberos, que continuaron arrojando agua sobre Santiago Peak. Los cables eléctricos caídos representaban un peligro y los bomberos están trabajando con las empresas de servicios públicos en Ortega Highway para encontrar puntos calientes y realizar reparaciones.

En el condado de Orange, se ordenó la evacuación de los residentes del parque regional Caspers, San Juan Springs y el campamento Blue Jay, mientras que en el condado de Riverside se emitieron órdenes de evacuación y advertencias de evacuación en un mayor número de vecindarios.

Un video secuencial capturó el crecimiento explosivo de un incendio forestal en el condado de Orange que ha destruido casas y quemado decenas de miles de acres en dos condados del sur de California.

Se emitieron advertencias de evacuación en el condado de Orange para partes de Ortega Highway, Robinson Ranch HOA, Trabuco Highlands HOA, Trabuco Highland Apartment Complex, el lado este de Coto de Caza, Silverado Canyon, Modjeska Canyon, Rose Canyon Road, Trabuco Creek Road, Trabuco Canyon Road, Trabuco Oaks Drive, Joplin Loop, Cook's Corner, Dove Canyon y El Cariso.

El incendio comenzó el 9 de septiembre en Trabuco Canyon y se extendió desde el condado de Orange hasta el condado de Riverside.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.