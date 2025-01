Mapas muestran los edificios destruidos y dañados por los incendios en el condado de Los Ángeles

Mapas publicados recientemente ofrecen una visión de lo que fue destruido y dañado por los incendios Eaton y Palisades en el condado de Los Ángeles.

Los mapas de evaluación preliminar de daños proporcionados por el condado de Los Ángeles presentan íconos codificados por colores que indican si un edificio, incluidas las casas y los negocios, fue destruido, si sufrió daños importantes o menores y aquellos que quedaron inaccesibles.

También muestra los edificios que no fueron dañados por los incendios mortales. Si un edificio no tiene un código de color, no ha sido inspeccionado.

Hasta el lunes por la mañana, el incendio Palisades había quemado 23,713 acres y estaba contenido en un 14 por ciento.

Los usuarios pueden usar una función de búsqueda para encontrar una dirección específica.

Los mapas son el resultado de inspecciones de campo preliminares, que están en curso y sujetas a cambios a medida que se recopila y verifica la información. Para cuando se evalúen todos los daños, se espera que los incendios constituyan uno de los desastres más costosos en la historia de Estados Unidos

El gobernador Gavin Newsom dijo a NBC News el domingo que cree que los incendios serán el peor desastre natural en la historia del país "en términos de los costos asociados con él, en términos de la escala y el alcance".

El incendio Eaton en Altadena comenzó el 7 de enero durante una severa tormenta de viento de Santa Ana que avivó las llamas con ráfagas de hasta 80 mph.

El incendio estaba contenido en un 35 por ciento en 14,117 acres hasta el martes por la mañana.

El incendio Palisades en Pacific Palisades comenzó en la mañana del 7 de enero y destruyó vecindarios enteros cerca de la costa del condado de Los Ángeles.

El incendio Palisades estaba contenido en 23,713 Acres acres con un 17 por ciento.