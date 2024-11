Centro de ayuda en Camarillo ofrece asistencia a los afectados por el incendio Mountain

Lo que debes saber El centro estará abierto por dos semanas en el 5100 Adolfo Rd, Camarillo, CA 93012

Ofrecerán la información de lunes a sábado, desde las 9 a.m. a las 7 p.m.

También puede visitar la página web sobre los recursos disponibles en venturacountyrecovers.org.

Ha pasado más de una semana desde que el devastador incendio Mountain destruyera más de 200 estructuras y dejará sin hogar a miles de personas.

Una de ellas es Luis Villanueva, quien aún recuerda cómo quería evitar que las llamas quemaran su casa en el área de Somis.

“Mi impotencia es que 15 bomberos estaban alrededor de la casa y no me estaban ayudando. No estaban haciendo nada”, cuenta Villanueva, llorando. Tres veces pasó el helicóptero cisterna arriba, tres veces, y nunca puso [derramó] agua. Cuando lo miraba yo que venía yo dije, ‘va a poner el agua ahí y ya se va a acabar’”

El incendio Mountain ha quemado al menos 192 estructuras, pero también ha destruido miles de acres de cultivos, dijeron autoridades de la agricultura del condado de Ventura.

Los bomberos le dijeron que tenía que salir de allí pero él se negaba, aunque le afirmaran que su casa estaría a salvo.

“Me dijeron ‘te prometo que tu casa se va a salvar hoy’ pero mi casa se quemó”, cuenta Villanueva.

Su familia también se vio afectada por el incendio Thomas, en 2018.

“Es dificil. Es un proceso a largo plazo. Cuando pasó el incendio Thomas Fire, tardamos para acomodarnos , para estabilizarlos.

Villanueva fue uno de los residentes del área que llegaron hasta el centro de asistencia local que las autoridades de Ventura abrieron para ayudar a los afectados por el devastador incendio Mountain.

“Se le estará proveyendo información con respecto a sus viviendas, si fueron dañadas con el Mountain Fire, para remover los escombros, evaluar la propiedad”, dijo Fatima Peña, del Servicio de Recursos para Trabajadores Agrícolas del Condado de Ventura.

También se les proporcionarán servicios de apoyo para las personas que necesiten intervención. por los daños emocionales que han sufrido, dijo Peña.

Una familia que se había mudado solo hacía algunos meses a su casa en Camarillo, buscan tesoros en medio de las ruinas después del incendio Mountain.

Varias agencias y organizaciones estarán brindando la ayuda a los afectados.

“Estamos apoyando en dar [ayuda en la ] limpieza para las personas que puedan regresar a sus hogares, para que ellos puedan limpiar. Y también obviamente apoyo emocional”, dijo Diana Manzo-Prado, representante de la Cruz Roja Estadounidense.

El centro estará abierto por dos semanas y se encuentra en el 5100 Adolfo Road, en Camarillo, en donde atienden de lunes a sábado, desde las 9 a.m. a las 7 p.m.

Para quienes no puedan ir personalmente, el condado ha creado una página donde pueden encontrar toda la información necesaria, venturacountyrecovers.org.