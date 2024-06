Varios incendios forestales, incluidos dos que se estiman en más de 10,000 acres, están ardiendo en California antes de la llegada de un verano caluroso y seco en el estado propenso a los siniestros.

Hasta el martes por la mañana, Cal Fire, la agencia de extinción de incendios del estado, informó seis incendios estimados en 1,000 acres o más. Incluyeron el incendio Post, con 15,600, que comenzó el sábado en las montañas de los condados de Los Ángeles y Ventura, y el incendio Sites en la región del Valle de Sacramento.

El incendio Post estaba contenido en un 24% el martes por la mañana, una mejora significativa con respecto a la cifra del lunes del 8 por ciento.

Ya ayudaron a salvar la Biblioteca y Museo Reagan de un incendio forestal de rápido movimiento una vez. Y ahora comienzan un festival de bocadillos de una o dos semanas en la biblioteca.

En lo que va del año, Cal Fire ha informado 2,103 incendios forestales que quemaron más de 66,000 acres. Durante el mismo período del año pasado, la agencia informó 1,866 incendios que consumieron 4,800 acres. El promedio de cinco años del estado hasta el 17 de junio es de 2,557 incendios y 14,460 acres.

Los incendios a continuación se estimaron en 1,000 acres o más hasta el martes por la mañana.

Incendio Post: condados de Los Ángeles y Ventura

Los bomberos aumentaron las líneas de contención alrededor del incendio forestal de 15,600 acres que arde en dos condados del sur de California y se espera que las condiciones climáticas mejoren el martes.

El incendio Post, que comenzó el sábado en la comunidad de Gorman, en el norte del condado de Los Ángeles, cerca de la autopista 5, estaba contenido en un 24% el martes por la mañana. Se trata de un avance significativo respecto del lunes por la mañana, cuando el incendio estaba contenido sólo en un 8%.

Incendio Sites: condado de Colusa

Estimado en 10,000 acres, el incendio Sites comenzó temprano el lunes por la tarde al sureste de Stonyford en el Valle de Sacramento. Una advertencia de bandera roja estaba vigente para el área y no se informó ninguna cifra de contención el martes temprano.

Incendio Aero: condado de Calaveras

El incendio Aero, de 5,425 acres comenzó el lunes en el condado de Calaveras al este de Stockton. La contención fue del 20 por ciento. En esta zona de césped y bosques no se ha producido ningún incendio importante desde 2003. Se emitieron órdenes y avisos de evacuación.

Incendio Point: condado de Sonoma

El incendio Point en el condado de Sonoma comenzó el domingo cerca de Geyserville y creció a más de 1,200 acres. La contención fue del 40 por ciento. Los equipos están aumentando las líneas de contención ante la previsión de condiciones de extinción de incendios más favorables.

Incendio Hesperia: condado de San Bernardino

El incendio que comenzó el sábado en la comunidad de Hesperia en el condado de San Bernardino creció a 1,078 acres, pero los bomberos tienen la ventaja. La contención era del 72% el martes por la mañana.

Incendio Junes: condado de Butte

El incendio que comenzó el sábado en el norte de California estaba contenido en un 98% el martes en 1,056 acres.

