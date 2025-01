Cuestionan preparación de la ciudad y los bomberos en las respuesta al incendio Palisades

Nuevas preguntas se están planteando sobre si la ciudad de Los Ángeles y su departamento de bomberos hicieron lo suficiente para prepararse en los días previos al mortal incendio Palisades.

El departamento de bomberos no utilizó a sus bomberos que habían trabajado el día anterior para aumentar la dotación de personal durante el evento de viento que se había pronosticado.

Los funcionarios electos y otros en el gobierno de la ciudad claramente se mostraron muy cautelosos a la hora de formular críticas tan pronto después de lo que sucedió la semana pasada, mientras que el incendio de Palisades sigue ardiendo y los fuertes vientos siguen siendo una amenaza.

Las autoridades están solicitando la ayuda del público para encontrar a 17 personas de las que se ha confirmado su identidad y están desaparecidas.

Pero están de acuerdo en que hay una serie de decisiones que deberán analizarse, entre ellas, por qué parece que no se habían colocado camiones adicionales en Palisades y por qué no se había ordenado a más bomberos que permanecieran de servicio.

En previsión del fenómeno eólico que provocó los incendios de Palisades y Eaton y destruyó comunidades enteras, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles comenzó a trasladar su equipo a zonas donde los fuertes vientos (y las colinas cubiertas de maleza) podrían poner en peligro la ciudad.

El concejal John Lee dice que el norte y el oeste del Valle de San Fernando tenían camiones adicionales en su lugar.

“Hablé con diferentes personas dentro del LAFD y recibí información de que teníamos un despliegue previo en nuestras áreas. Solo nos estábamos asegurando, esa área lamentablemente ha sido propensa a incendios forestales en el pasado”.

Preside el Comité de Seguridad Pública, responsable de supervisar y gestionar los departamentos de bomberos y policía.

En cuanto a por qué no había camiones o bomberos adicionales en Palisades ese día, dice que será el tema del trabajo del comité en los próximos meses.

Incendios forestales en California: imágenes impactantes de la devastación en el área de Los Ángeles

“Tendremos mucho tiempo después de esto para evaluar qué salió bien y qué salió mal”, dijo Lee. “En este momento, estamos enfocados, obviamente, en salvar propiedades, salvar vidas. Y nuevamente, como seguridad pública general, vamos a sacar todo eso a relucir y asegurarnos de analizar todos los diferentes aspectos de lo que sucedió durante este incendio”.

Más temprano el miércoles, la jefa del LAFD, Kristin Crowley, dijo que esas decisiones eran parte de un acto de equilibrio, para prepararse para un posible incendio sin saber en qué parte de la ciudad se iniciaría y al mismo tiempo gestionar las miles de llamadas de rutina que llegan.

“Estudiamos el clima, nos desplegamos antes, tenemos un sistema en funcionamiento. El diálogo se produjo con mi personal de comando con respecto a qué más necesitamos. ¿Qué más podemos hacer con las limitaciones de lo que tenemos?”, dijo Crowley.

Dijo que había 19 camiones adicionales, cinco camiones de cepillo y dos camiones de agua desplegados y posicionados previamente antes de que comenzara el incendio.

Pero no respondió directamente a las preguntas sobre cuántos de ellos estaban en Palisades antes de que se iniciara el incendio.

“Y además de eso, debido a que los vientos eran tan fuertes, también trajimos cinco camiones adicionales que se redistribuyeron estratégicamente en toda la ciudad debido a ese potencial. Nuevamente, le proporcionaremos las ubicaciones exactas de donde los desplegamos previamente”.

El L.A. Times informó el martes que ninguno de esos camiones adicionales estaba en Palisades antes de que comenzara el incendio.

Crowley no abordó eso en la entrevista del miércoles.

Los funcionarios de bomberos con los que hemos hablado dicen que no les queda claro si algo hubiera hecho una diferencia para salvar las casas, dada la intensidad de los vientos y los incendios la semana pasada.

