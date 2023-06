Incendio destruye edificio comercial antiguo en Lincoln Heights

Un incendio destruyó un edificio en el vecindario de Lincoln Heights cerca del Dodger Stadium el miércoles por la mañana.

Los bomberos que luchaban contra las llamas pensaron que lo tenían bajo control cuando el fuego comenzó a recuperarse nuevamente.

El incendio comenzó, poco antes de las 2 a.m., en la estructura ubicada cerca de la intersección de la Calle North Sichel y la Avenida Alhambra. Según las autoridades, unos 116 bomberos respondieron y comenzaron a trabajar para contener las llamas.

El edificio es una estructura comercial de dos pisos que se utiliza para la planificación de eventos.

Gilbert Guzmán, propietario de un complejo de apartamentos cercano, fue llamado por algunos de sus inquilinos para informarle sobre el incendio. Desalojaron a todos los residentes de su edificio por precaución.

“Bueno, me llamaron que había un gran incendio y les pedí que me enviaran algunas fotos y se veía bastante grande”, dijo Guzmán. “Era mucho más grande de lo que pensaba. Se podía ver desde la autopista que bajaba aquí”.

La estación hermana NBC4 habló con las autoridades de bomberos que dijeron que no hay problemas con la calidad del aire o el agua en este momento.

No se han reportado lesiones.

