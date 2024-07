Joven alega que fue golpeada por la policía durante el incendio de su casa en Huntington Park

La policía de Huntington Park investiga un supuesto caso de exceso de fuerza policial ocurrido el pasado 4 de julio durante el incendio de una residencia en esa ciudad.

La familia Hernández asegura que una oficial golpeó a su hija varias veces en el rostro cuando ella llamaba a su padre, quien trataba de entrar a la vivienda a rescatar algunos documentos.

Adriana Hernández llamaba a su padre mientras una persona que grabó un video del hecho intentaba explicarle a la oficial que la joven vivía en la casa que estaba en llamas.

Datos obtenidos por Telemundo 52 Investiga reveló que cientos de incendios fueron causados por fuegos artificiales ilegales en Los Ángeles dos meses antes del 4 de julio en los años 2021, 2022 y 2023.

“Le dio acá y todavía le jaló su escapulario y se lo reventó”, dijo su madre, Maria Escudero. “O sea, se portó muy mal, como le dijera inhumana, prepotente la mujer”.

Adriana Hernández señala que fue golpeada por la agente de la policía de Huntington Park cuando intentaba llamar a su padre que buscaba las cámaras y computadoras que contenían fotografías de quinceañeras que había sacado para sus clientas.

Ella temía que algo le pasara.

“La policía, en vez de ayudar a traerlo conmigo, me pegó tres veces en la cara, y los otros dos policías vieron todo pasar”, dijo Hernández.

La joven universitaria, estudiante en ELAC, terminó arrestada y enfrenta un cargo por resistirse a un oficial de policía.

“Cuando me dejaron salir me dieron una citación, un ticket diciendo que resistí el arresto”, cuenta Hernández. “Y ellos me dijeron que me arrestaron por pegarle a un oficial. Ya ni sé porque me arrestaron”.

La policía de Huntington Park entregó un comunicado con respecto a lo sucedido



“El incidente está bajo revisión administrativa que determinará los hechos y circunstancias en torno al uso de fuerza para ver si siguen las políticas del departamento”, señala el comunicado. “Estamos comprometidos en el profesionalismo y respeto, mientras le damos prioridad a la seguridad de la comunidad”.

La familia ha quedado en la calle tras perder su hogar de 30 años con el siniestro, por lo que está solicitando ayuda financiera por internet. También presentaron una queja formal a la policía por los golpes y el arresto. Ahora cuentan con la asistencia de un abogado que ayudará a la joven con su caso en forma gratuita

“Yo también quiero ayuda porque no quiero que quede en mi record”, dice la joven. “Tengo muchas metas que quiero cumplir y eso puede evitarlo”.