Hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Orange continúan a sobrepasar su récord previo

El Condado de Orange continuó el lunes a sobrepasar el récord de hospitalizaciones por COVID-19 con 1,709 pacientes, incluyendo 380 en cuidados intensivos, y también informó otros 3,753 nuevos casos de coronavirus y dos muertes adicionales relacionadas con el virus.

Las hospitalizaciones aumentaron de 1,682 el domingo, cuando había 375 pacientes en UCI. Ambos números reportados esta tarde son nuevos récords, un hecho diario que se remonta a principios de diciembre.

Mientras tanto, el número de muertos en el condado aumentó a 1,777. La semana pasada, el condado reportó 80 muertes, frente a las 62 de la semana anterior y las 41 y 26, respectivamente, en las dos semanas anteriores.

Seis de las 15 muertes reportadas el domingo eran residentes de centros de enfermería especializada y otras seis eran miembros del personal de enfermería especializada. El condado ha registrado un total de 632 muertes por COVID-19 en centros de enfermería especializada y otras 165 muertes en centros de vida asistida.

La disponibilidad de camas en la UCI del condado sigue siendo cero en la métrica "ajustada" y 10.2% en la categoría no ajustada, frente al 12.1% del domingo. El estado creó la métrica ajustada para reflejar la diferencia en camas disponibles para pacientes con COVID-19 y pacientes sin coronavirus.

El hecho de que la tasa de UCI ajustada de un condado sea cero, no significa que no haya camas disponibles, dijo el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim. La diferencia en las tasas refleja lo que históricamente se espera de las emergencias no relacionadas con el coronavirus, dijo.

Kim enfatizó que cualquier persona que experimente una emergencia médica debe marcar el 911.

"El hecho de que estén fuera de las camas de la UCI no significa que un hospital no pueda atenderlo", él dijo.

"No queremos que piensen que tal vez es solo acidez de estómago, no un ataque cardíaco, y decidan no ir y terminen en peores condiciones", dijo Kim. “Esa capacidad no refleja la capacidad de aumento y las carpas que el condado ha instalado en los hospitales y (en) Fairview (Centro de desarrollo)”, donde hay camas disponibles para pacientes con síntomas más leves.

Una moratoria sobre el desvío de pacientes de un hospital a otro iniciado la semana pasada se extendió nuevamente el viernes. Kim dijo que se está monitoreando diariamente para ver si se puede levantar.

El condado tiene el 48% de sus ventiladores disponibles.

Andrew Noymer, profesor asociado de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, advirtió sobre "un período severo" que aún está por llegar.

Estadísticas revelan que los menores podrían contagiar a otros debido a que no muestran síntomas del coronavirus si son portadores.

"No puedo prometer que continuaremos estableciendo récords diarios, pero esto va a ser malo durante la primera semana de enero, y más allá de eso es demasiado para ver", dijo Noymer. "Pero si las personas se congregan en Navidad como lo hicieron en Acción de Gracias, entonces durará más".

A nivel nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte informó que más de un millón de personas pasaron por los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de EE. UU. Todo durante los días de viernes a domingo, anotó Noymer. Hubo cuatro días en noviembre en los que las proyecciones superaron el millón, pero ninguna fue consecutiva, él dijo.

Normalmente, en esta época del año, hay alrededor de 2.5 millones de exámenes, dijo Noymer.

"Definitivamente ha bajado de lo esperado, pero ha subido de lo normal recientemente", el dijo, y agregó que podría ser un indicador de otro aumento de casos de coronavirus durante las festividades, como sucedió después del fin de semana de Acción de Gracias.

Kim también está preocupado por otro aumento repentino, y señaló que vio los estacionamientos de las tiendas llenos durante el fin de semana.

No está claro cuándo exactamente el condado recibirá la nueva vacuna Moderna, pero será en algún momento de esta semana, dijo Kim. El condado espera 32,000 dosis, él dijo. El condado también espera 11,700 dosis más de la vacuna Pfizer, que es menos de lo previsto originalmente. Las inyecciones de refuerzo de Moderna (ambas vacunas requieren dos dosis con varias semanas de diferencia) se esperan del 10 al 16 de enero, dijo Kim.

En medio de la inquietud por las fiestas navideñas, continúan aumentando los casos de COVID-19

Mientras tanto, el brote en las cárceles del condado continúa ampliándose, con 834 infecciones actualmente, dijo Carrie Braun del Departamento del Sheriff del Condado de Orange. Ninguno de los reclusos está hospitalizado, ella dijo.

El viernes, el primer recluso encarcelado en el condado de Orange con COVID-19 murió por complicaciones del virus.

Los brotes en los hogares de ancianos del condado también continúan aumentando, con 35 centros de enfermería especializada y 36 centros de vida asistida para ancianos con dos o más casos positivos en las últimas dos semanas.

En cuanto a los informes de una versión mutada de COVID-19 en Inglaterra que, según los expertos, se transmite de manera más eficiente, Noymer aconsejó a los residentes del condado de Orange que no se asusten.

“Básicamente, nada ha cambiado en términos de lo que la gente debería hacer en el condado de Orange”, dijo Noymer. “Nada ha cambiado a corto plazo”.

Añadió: “Las mutaciones son inevitables. Los virus evolucionan. Era solo cuestión de tiempo antes de que las mutaciones se hicieran evidentes".

El superintendente señaló que 1 de cada 10 estudiantes ha dado positivo en las pruebas del coronavirus.

La cepa de la pandemia de gripe de 1918 mutó y evolucionó y hubo cepas que duraron hasta 1957, dijo Noymer.

“Las mutaciones no son el enemigo”, él dijo.

La cepa mutada de COVID-19 podría afectar a las vacunas "de maneras que realmente no conocemos, y tiene una probabilidad bastante alta de afectar las pruebas de antígeno que han sido muy publicitadas, y en mi opinión, demasiado", dijo Noymer.

El condado registró 4,060 pruebas de COVID-19 el lunes, para un total de 1,855,903 hasta la fecha.

El condado está evaluando a 526.8 personas por cada 100,000 en un promedio de siete días con un retraso de siete días, que es un máximo histórico.

Todas las métricas del condado ahora se encuentran dentro del nivel púrpura más restrictivo del estado del sistema de monitoreo de coronavirus de cuatro niveles del estado.

La tasa diaria ajustada de casos por 100,000 del Condado de Orange aumentó el martes de 30.3 la semana anterior a 42.7, y la tasa de positividad aumentó del 10.6% al 13.2%. La tasa de positividad del cuartil de equidad en salud del condado, que mide los casos en las partes más afectadas y más necesitadas del condado, aumentó del 16.2% la semana pasada al 18.8%.