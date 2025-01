Un hombre se despide de beso con su novia y se entrega a la policía de Upland

Un hombre fue detenido por oficiales del Departamento de Policía de Upland, pero no antes de que él y su novia compartieran un beso de despedida.

Alrededor de la 1 a.m. del martes, los oficiales vieron una camioneta Chevy Tahoe blanca que era buscada por el Departamento de Policía de West Covina por evasión de delitos graves.

Los oficiales de policía de Upland se acercaron por detrás de la camioneta y el conductor se dio a la fuga, iniciando una persecución que condujo a Rancho Cucamonga.

Allí, el conductor se detuvo en medio de la calle donde su novia estaba en una casa cercana, corrió hacia él y la pareja compartió un beso de despedida, dijo la Policía de Upland en una publicación en las redes sociales.

El conductor, que estaba en libertad condicional por asalto con un arma mortal, se entregó y fue detenido. Fue acusado de varios delitos graves, dijo la policía de Upland.

Los oficiales también encontraron un arma dentro del auto del hombre.

Early this morning around 1am, officers located a Chevy Tahoe that was wanted by @WestCovinaPD for felony evading. As our officers got behind the vehicle, it took off before our lights even went on. Officers pursued the Tahoe into Rancho Cucamonga where the driver abruptly… pic.twitter.com/9oFn4VgqOi