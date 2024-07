Hombre arrestado por agresión sexual a una mujer en su dormitorio de UCLA

Una persona ha sido arrestada después de que un estudiante fuera agredido sexualmente en el campus de UCLA la madrugada del viernes.

Varias fuentes cercanas a la investigación le dicen a la Unidad de Investigación de NBC News que la persona bajo custodia es un transeúnte.

Hubo mayor seguridad en el campus de UCLA el viernes por la noche, con patrullas afuera de los dormitorios.

Los estudiantes estaban nerviosos al saber que un hombre entró en un dormitorio en medio de la noche y agredió sexualmente a una niña.

"Muchos brutos están molestos en la universidad, dicen que están aquí para protegernos, pero ¿dónde está la protección?" dijo Chantal de la Cruz, que vive en los dormitorios de UCLA.

De la Cruz ha vivido en los dormitorios de Saxon Suites durante un año. Se despertó el viernes por la mañana y descubrió que un compañero de estudios había sido agredido sexualmente en medio de la noche.

“Otros estudiantes están participando en nuestros foros grupales, ya saben, qué está pasando y, para mantenerse seguros, cuidarse unos a otros”, dijo De la Cruz.

Según una alerta de crimen de UCLA, un hombre entró al dormitorio de los estudiantes alrededor de las 2:40 a. m. y la agredió sexualmente.

La víctima describió al hombre como blanco, de unos 30 años, corpulento y con barba rizada. Ella dijo que vestía todo de negro y un gorro.

"Es horrible, da miedo, lo que acabo de escuchar es que alguien se metió por la ventana de alguien y luego lo que sea, pero es terrible que ese tipo de cosas puedan suceder en una escuela", dijo Sophie Waldie, que vive en los dormitorios de UCLA. .

La policía dijo que no saben cómo entró el hombre, pero los estudiantes me dicen que los dormitorios no tienen aire acondicionado, por lo que casi todos dejan las ventanas abiertas por la noche.

“Si caminas verás que ahora muchos estudiantes han cerrado sus ventanas”, dijo De la Cruz.

La policía del campus está pidiendo a los estudiantes que estén alerta, cierren puertas y ventanas con llave y denuncien cualquier actividad sospechosa.

El estudiante Harry Gallo dijo que tanta gente está nerviosa, que incluso él fue denunciado a la policía esta mañana.

“Estaba caminando por allí cerca de mi dormitorio, y estaba mirando por la ventana de mi dormitorio y simplemente reflexionando sobre algo que estaba pasando en casa y de hecho llamaron a la policía porque la gente pensó que podría estar tratando de robar mi propio dormitorio”, dijo Gallo.

Algunos estudiantes están criticando a la universidad, diciendo que no se sienten seguros en el campus desde hace varios meses.

“Honestamente, estoy realmente avergonzado de la universidad porque durante el último trimestre toda la situación policial y el campamento y ahora esto”, dijo De la Cruz.

Actualmente hay muchos estudiantes internacionales y de secundaria que se alojan allí para programas de verano, y algunos dijeron que no se enteraron del asalto y nunca recibieron una alerta.

Cualquier persona que tenga información sobre la agresión debe comunicarse con la policía de UCLA.