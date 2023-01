“No nos tratan como ciudadanos”: hombre acusa de discriminación a oficial de Costa Mesa

El Departamento de Policía de Costa Mesa inició una investigación después de que un hombre acusó a un oficial de discriminación racial durante una parada de tráfico.

El video de la parada de tráfico se compartió en TikTok y ahora lo han visto cientos de miles de personas.

Abdullahi Aden dejó en claro que no está tratando de librar una guerra contra la policía y dijo que ha tenido varias interacciones positivas con los oficiales pero el martes pasado sintió que lo trataron de manera menos humana y la interacción fue captada por la cámara.

“Estaba conduciendo mi auto”, dijo Aden.

Aden dijo que acababa de ir de compras con amigos en South Coast Plaza cuando lo detuvieron por los vidrios polarizados de su auto. Una vez que lo detuvieron se dio cuenta de que no tenía su licencia de conducir.

“Error honesto señor, no tengo mi licencia de conducir conmigo, pero tengo mi número de licencia memorizado y terminó diciendo que no, estoy buscando este auto”, decía el video compartido en Tik Tok.

El video continúa mostrando una interacción en la que el oficial le pregunta a Aden si es abogado y cuando Aden responde que estudia en una universidad importante, el oficial menciona la prisión.

Adrienna Wong, abogada sénior de la ACLU, dijo que las acciones del oficial no estaban bien y que no eran legales.

“La referencia del oficial a la prisión cuando esta persona hizo referencia a su inscripción en UC Berkeley, por supuesto, genera preocupación por los prejuicios raciales”, dijo Wong.

“El oficial se equivocó. No se le permitió registrar el automóvil para identificarlo bajo una ley claramente establecida. Desafortunadamente, es un problema generalizado que la policía presione para someterse a registros de este tipo de automóviles durante las paradas de tráfico sin justificación probatoria”.

El Departamento de Policía de Costa Mesa emitió un comunicado diciendo que están al tanto del video en las redes sociales.

“Entendemos la preocupación con respecto al diálogo del oficial durante la parada de tráfico. Estamos comprometidos a proteger y servir a nuestra comunidad de manera justa y con empatía”, continuaba el comunicado.

“Nos tratan honestamente como si estuviéramos por debajo de una clase [social], estamos por debajo de los ciudadanos”, dijo Aden.

Aden siente que no fue tratado con el respeto que se merece.

“Realmente todo se reduce a esa 'regla de oro' que nos enseñaron cuando éramos niños en la primaria. Trata a las personas como quieres que te traten”, dijo Aden. “Todos olvidaron la regla de oro que nos enseñaron en la primaria. Es una locura, este mundo es una locura”.

La Policía de Costa Mesa rechazó una solicitud de entrevista en cámara. Dijeron que toman estos asuntos con seriedad y han iniciado una investigación interna sobre el asunto con la Oficina de Normas Profesionales del departamento.

