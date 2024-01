Bomberos cortan puerta de seguridad para rescatar a residentes durante incendio en Hollywood

Los bomberos tuvieron que cortar una puerta de seguridad de metal para rescatar a los residentes en un incendio temprano en la mañana del miercoles en una casa de Hollywood.

Dos residentes fueron hospitalizados tras el incendio en la cuadra 1300 de North Cherokee Avenue. Uno estaba en estado grave.

Cuatro bomberos fueron hospitalizados, pero ninguna de sus heridas se considera que ponga en peligro sus vidas.

Cuando los bomberos llegaron a la casa de un piso en llamas, encontraron llamas, humo denso y una puerta de seguridad de metal cerrada con llave en ambos lados. Usaron una sierra eléctrica para atravesar la puerta cerrada.

“Esto muestra lo importante que es para nuestros bomberos estar bien entrenados para una entrada forzada”, dijo el capitán del LAFD, Adam Vangerpen. “Probamos nuestras herramientas y equipos todos los días porque hay vidas en juego cuando llegamos allí”.

Se produjo una descarga eléctrica cuando los equipos de bomberos estaban dentro del edificio.

El incendio fue extinguido en unos 30 minutos.

Los detalles sobre la causa no estuvieron disponibles de inmediato.

