“Hay mucho vandalismo”: muestran cómo lucen las torres pintadas de grafitis en Los Ángeles   

Funcionarios de la ciudad y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) recorrieron el interior del fallido proyecto inmobiliario Oceanwide Plaza en el centro de Los Ángeles para determinar los costos de asegurar el sitio y desalentar más vandalismo en la propiedad.

La primera reacción de un sargento de LAPD fue que “está destruido” y le recuerda a Chernobyl.

“Hay mucho vandalismo en las escaleras. Hay mucha pintura y vandalismo dentro de las habitaciones. Hay algunas habitaciones construidas allí y están destruidas”, dijo el sargento de LAPD. Dijo Gordon Helper. “Está destruido por graffiti”.

El concejal Kevin De León también participó en el recorrido. Dijo que están trabajando para determinar cuánto costará asegurar el perímetro para evitar problemas.

“No queremos que la gente practique el salto BASE, no queremos que la gente resbale y caiga”, dijo De León. “Cuanto más atrevido te vuelves, más envalentonado te vuelves, puedes perder la vida”.

La ciudad ha dado a los propietarios de Oceanwide hasta el 17 de febrero para limpiar y asegurar el sitio. Si no lo hacen, la ciudad dice que lo harán y le enviarán la factura a Oceanwide.

De León dijo que las conversaciones están en curso y las calificó de “corteses”.

“El tiempo corre”, dijo De León. “Estamos esperando que los promotores de Oceanwide, en Beijing, China, den un paso al frente”.

En este momento, la policía está rodeando cada rincón de la propiedad tratando de mantener alejados a intrusos, vándalos y grafiteros. Helper dijo que en las últimas semanas han realizado casi 40 arrestos.

El trabajo se detuvo en Oceanwide Plaza en 2019 después de que el inversionista chino se quedara sin dinero. Lo que se suponía que serían condominios, un hotel y un centro comercial, ahora se ha convertido en un desastre lleno de graffiti.

“Hay muchas barras de refuerzo expuestas, muchos cables eléctricos y muchos materiales que aún no están disponibles”, dijo Helper. “Hay latas de pintura en aerosol por todas partes, hay extintores de incendios por todas partes que se usaron, las ventanas de arriba estaban rotas. Sin tener en cuenta la seguridad de nadie en el fondo, simplemente lo rompí y arrojé el extintor al suelo”.

Helper dijo que Oceanwide contrató a un contratista privado para que revisara los sensores de seguridad de la propiedad, asegurándose de que sean alertados cada vez que alguien pise el terreno.

Pero ese puede ser sólo el primer paso de un largo camino por recorrer.

Se espera que el viernes el Ayuntamiento de Los Ángeles discuta los próximos pasos; el sábado es la fecha límite para que Oceanwide limpie y asegure el sitio.

En última instancia, la ciudad espera que Oceanwide limpie el terreno y que un grupo de inversionistas se presente para hacerse cargo del proyecto.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.