Centro de Los Ángeles ve drástico aumento de grafiti en las últimas semanas

Casi 30 pisos de tres torres están cubiertos de graffiti en el desarrollo Oceanwide Plaza, y su atractivo para los grafiteros puede estar aumentando el vandalismo en todo el centro de Los Ángeles.

Durante toda la semana, la Policía de Los Ángeles ha rodeado el lugar las 24 horas del día. El jefe de LAPD, Michel Moore, informó el martes que han pasado más de 3,000 horas en el sitio en las últimas semanas, lo que suma al menos 150,000 dólares.

A pesar de la seguridad adicional, los grafiteros no se han visto disuadidos.

“Voy a publicar mi arte sin importar lo que sea”, dijo un grafitero. “Los policías, por mucho que quieran intentar detenernos, no podrán”.

Las cámaras de NBCLA estaban grabando el miércoles y captaron a un atacante en el acto. Después, dijo que no pudo ingresar al desarrollo de Oceanwide, por lo que decidió pintar con aerosol un edificio diferente.

"Simplemente, estamos cambiando de lugar, chocando contra diferentes muros", dijo.

Los líderes empresariales del centro han notado que el graffiti no se limita a Oceanwide y se ha extendido por todas partes.

Blair Besten, director ejecutivo del Distrito Histórico de Mejoramiento Comercial, que cubre 65 cuadras del centro, dice que ha notado un aumento en el vandalismo.

“Es significativo”, dijo Besten. “En algunos distritos, se triplica la cantidad de grafitis que requieren servicio. Nuestros grafitis probablemente han aumentado alrededor de un 200% desde que esto apareció en las noticias”.

Nick Griffin, vicepresidente ejecutivo de DTLA Alliance, una coalición de más de 2,000 propietarios del centro de la ciudad, también recibió múltiples informes.

“Hemos tenido incidentes de vandalismo de más del 500% durante la semana pasada, con personas atraídas por ese proyecto y luego se les impidió llegar allí y simplemente se dispersaron por todo el distrito y vandalizando todo lo que puedan”, dijo Griffin.

Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, que trabaja en cuestiones de políticas públicas, dijo que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, necesita emitir una declaración de desastre para que la ciudad pueda obtener más dólares estatales y federales para ayudar con este problema.

“No es sólo una monstruosidad. Es una vergüenza en la ciudad de Los Ángeles”, dijo Hutchinson. “Cuanto más tiempo permanezca esto aquí, más vergonzoso será. La gente empezará a preguntarse: ‘¿Es este el Los Ángeles del que oímos hablar?'”

Por ahora, los grafiteros han seguido desenfrenados en el centro de la ciudad, inconscientes de las consecuencias de ser atrapados o arrestados.

“Como si realmente no me importara. Porque cuando se trata de eso, es una pequeña destrucción de propiedad, y si realmente conoces tus leyes, no pueden, si no supera cierto límite, ni siquiera te pueden acusar de nada”, dijo el grafitero.

LAPD cuestiona esa afirmación, diciendo que las personas pueden ser arrestadas y enfrentar cargos por cosas como vandalismo y allanamiento de morada, y dependiendo del daño y el historial de la persona arrestada, puede enfrentar una multa o pena de cárcel.

En 2019, el trabajo en el proyecto se estancó después de que el promotor chino se quedara sin dinero. Lo que se suponía que eran condominios, un hotel y un centro comercial ahora se ha convertido en un paraíso para los grafiteros.

